Pedro Castillo: “Hoy hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es”

El presidente de la República, Pedro Castillo, viene cumpliendo con actividades en la región de San Martín y durante un discurso aseguró que algunos piensan que “con un tuit” se puede cambiar al país, ya que él considera que “el país se cambia trabajando”. Esta 14 de octubre, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, emitió un comunicado en Twitter en el que anunció que su partido no dará la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

“ Hoy hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es, el país se cambia trabajando, estando al lado de la población, luchando con ellos ”, señaló durante la inauguración de la infraestructura vial urbana de localidad de Caspisapa, en la región San Martín.

En otro discurso, por la inauguración del Hospital de Picota, el jefe de Estado, Pedro Castillo, recalcó que en su gestión no se “venderá mezquindades”. “ Acá no hay que ‘métete al centro, a la derecha’, acá manda el pueblo y el dinero del pueblo tiene que ser invertido para el pueblo. Ustedes, queridos hermanos, tienen la voz, el voto para decir que en tal sitio hay indicios de corrupción, pero no solamente de boca, hay que demostrarla, hay que decirla ”, agregó.

Además, reiteró que no puede responder a cuestionamientos y situaciones mezquinas cuando la prioridad es trabajar. “Es cierto que la política sirve para llegar a entender a la población, pero todos los días no podemos estar en problemas o no podemos estar en cuestionamientos, o respondiendo a situaciones mezquinas, porque el Perú nos ha elegido para trabajar, para gobernar de cara al pueblo y sin robarle un centavo”, señaló.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que su partido no brindará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y pidió a la bancada oficialista que se pliegue a esta posición.

“ Asamblea Nacional Extraordinaria: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada ”, escribió Cerrón en Twitter.

En el comunicado se señala que “existe un inocultable giro político del Gobierno y su gabinete hacia el centroderechismo”.