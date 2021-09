Ciro Gálvez, ministro de Cultura, negó este lunes que el presidente de la República, Pedro Castillo, no intervenga en las sesiones de Consejo de Ministros, tal como informó un reportaje de Latina en base a las actas de reuniones de la PCM. El titular del Mincul afirmó que el jefe de Estado “no pierde de vista” los temas de debate del gabinete ministerial que preside Guido Bellido.

“Se ha comentado, a veces, de una manera no tan acertada que el presidente de la República no participa en los Consejos de Ministros. Sí participa, sino que por razones de su función, por momentos, sale al despacho presidencial para atender asuntos de suma urgencia. Él no pierde de vista el Consejo de Ministros ”, manifestó Gálvez en entrevista con Exitosa.

El ministro de Cultura también se refirió a la relación con la prensa, debido a que, de acuerdo con las actas, él y el titular de Defensa, Walter Ayala, consideran que los medios de comunicación ‘distorsionan’ la información.

“ Ya se ha acordado que seamos más comunicativos con la prensa, pero con mucha prudencia para que haya una coordinación adecuada. (...) Es una sensación equivocada que el Gobierno no quiera dar declaraciones a la prensa . Tiene que haber de ambas partes, tanto del Gobierno como (de) los medios de comunicación, un actuar con objetividad y cortesía”, agregó el también excandidato presidencial por Renacimiento Unido Nacional.

Niega un Gobierno comunista

En otra parte de la entrevista, Ciro Gálvez aseveró que el Gobierno de Pedro Castillo no es comunista y resaltó la “gran participación” de sectores que no están vinculados con el partido con el que el maestro rural llegó al Poder Ejecutivo, Perú Libre.

“No he sido comunista, nunca lo he sido. Tampoco es un Gobierno comunista, porque hay ministros invitados . Yo soy invitado. Óscar Maúrtua, Pedro Francke y varios ministros son invitados. Se trata de dar un mensaje claro, que nosotros somos un Gobierno de gran participación y que damos la bienvenida a las inversiones, la tecnología y la modernidad”, expresó Gálvez Herrera.

Video recomendado