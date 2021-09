Oficialismo acusa a María del Carmen Alva de promover un golpe contra el presidente Pedro Castillo

Las declaraciones de la presidenta del Parlamento, María del Carmen, inician otro capítulo de conflicto con el oficialismo. La titular de la Mesa Directiva declaró ayer al diario Trome que “no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso”. Sin embargo, aseguró que “la calle pide vacancia presidencial”. “Es constitucional, por supuesto”, añadió. Y luego dijo que es un tema que no se encuentra en agenda.

En Perú Libre estas afirmaciones no cayeron bien, sobre todo en una semana en que la relación entre el Ejecutivo y Congreso ha sido tensa.

“Declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático. Incitar, azuzar la ruptura de un Gobierno democráticamente elegido constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista”, sostuvo este partido en un comunicado.

La bancada oficialista, por ende, considera que la también congresista de Acción Popular, debido a tales declaraciones, “no debería permanecer ni un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo”.

Minutos después, la congresista oficialista Kelly Portalatino presentó una moción de censura contra Alva. “Por su conducta antidemocrática, por su falta de idoneidad y por carecer de criterio y entendimiento para comprender la situación actual de crisis en plena emergencia sanitaria”, dice el documento.

Las expresiones de la titular del Legislativo despiertan los fantasmas de noviembre del año pasado, cuando una facción de Acción Popular (AP) apoyó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra para que luego asuma el Gobierno el congresista Manuel Merino.

Alva rechazó, al cierre de esta nota, el comunicado de Perú Libre. “El Congreso jamás se prestará para un golpe de Estado”, tuiteó.

No respaldan vacancia

En el partido de la lampa, la alta dirigencia no respalda las declaraciones de Alva. El excandidato presidencial Yonhy Lescano se manifestó en contra: “Yo creo que no hay pedido de vacancia, la calle no está pidiendo eso, está disconforme por la lentitud del Gobierno en cambiar ministros, pero vacancia yo no he escuchado”.

Para Lescano, su correligionaria “debe mantener neutralidad porque es presidenta de un poder del Estado”. “Porque estas afirmaciones pueden ser utilizadas por sectores radicales del Congreso. No es una postura conveniente”, alegó.

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, opinó por su parte: “Yo conversé con ella, lo que ella manifestó es que en la agenda del Congreso no existe ese temperamento. De manera personal, yo estoy en contra de este tipo de apreciaciones. La vacancia y la disolución deben eliminarse del vocabulario político”, sostuvo.

El supuesto clamor de la calle no basta

El constitucionalista Omar Cairo explicó que la vacancia presidencial no se declara a pedido de “la calle”, sino por una comprobada “permanente incapacidad moral (es decir, mental) del presidente”, según el artículo 113 de la Constitución.

Recordemos que hace dos semanas la congresista Roselli Amuruz, de Avanza País, presentó una moción ante el pleno del Congreso para declarar como un “acto inmoral” del presidente Pedro Castillo la designación del premier Guido Bellido. El texto tuvo que ser modificado por sus fallas de fondo.

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista

“Presidenta del Congreso dice que la calle pide la vacancia. Sin embargo, la vacancia presidencial no se declara a pedido de ‘la calle’, sino por comprobada incapacidad moral permanente”.

Hernando Cevallos, ministro de Salud

“Es bastante irresponsable. La presidenta debe recorrer las calles para que vea lo que dice la gente. No entiendo a qué calle se refiere. El presidente sigue siendo genuino para los sectores populares”.

