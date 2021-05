Fiscalía pide detención preventiva para Yehude Simon

A pedido de la Fiscalía, la jueza María Álvarez evalúa variar el arresto domiciliario del ex gobernador regional de Lambayeque Yehude Simon Munaro por supuestamente infringir las reglas de conducta que se le impusieron.

En una audiencia pública, el fiscal Hamilton Montoro señaló que Simon Munaro salió de su casa sin autorización judicial y en una entrevista radial habló del testigo Jorge Barata y del proceso judicial, lo que tendría prohibido realizar.

Además, para la Fiscalía, la pandemia del Covid-19 está controlada en los penales y no hay ningún peligro para la vida del exgobernador si vuelve a cumplir prisión preventiva.

En respuesta, el abogado defensor Ander Galván informó que Yehude Simon salió de su casa por una emergencia médica, ante un dolor de muelas y para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, en la fecha programada por el Ministerio de Salud, un día domingo.

Galván indicó que era imposible para Simon Munaro saber con la debida antelación la fecha en que sería vacunado para requerir una autorización judicial y que en todo caso la Fiscalía tramite que la vacunación se le aplique un día distinto al domingo.

Sobre su declaración, indicó que el ex gobernador regional no ha declarado sobre el caso Olmos y que solo ejerció su derecho de defensa al responder que era inocente. El abogado sí reconoció que Simon calificó a Barata de delincuente, pero es conocido que dicho personaje tiene una sentencia condenatoria.

La defensa también señaló que no se puede decir que la pandemia del Covid-19 esté controlada en los penales y que los especialistas señalan la llegada de una tercera ola del virus, a nivel mundial.

Para la defensa, la Fiscalía puede solicitar que se impongan mayores reglas de conducta al investigado, como prohibirle realizar cualquier tipo de declaración.

Salí para vacunarme

“He vivido nueve años en un penal, el Estado me pidió perdón, eres inocente, pero malograron mi vida. (...) Me sorprende que ahora pretendan que yo vaya a prisión porque dije que soy inocente, porque dije algunas cosas que no tienen que ver con el proyecto Olmos, si no con mi familia, con mi apellido”, señaló Yehude Simon.

“He dicho que soy inocente, sigo diciendo que soy inocente, reitero que nadie ha dicho que me ha dado plata a mí, le han dado plata a otras personas. Le informé a la policía y salí a atenderme por un dolor de muelas y luego informé al juzgado”, agregó Simon.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.