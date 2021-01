Cardenal Barreto: “Resucita Perú Ahora continuará para erradicar la corrupción”

El cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, reveló que Resucita Perú Ahora no va a terminar con la pandemia sino que “va a continuar, de la mano con otros poderes del Estado, para erradicar la lacra social que es la corrupción”.

Dicha iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana busca reunir a la comunidad científica y a la sociedad civil para hacerle frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Monseñor Barreto confirmó a La República que, luego de cinco meses de iniciada, se ha ratificado la iniciativa pastoral con los objetivos relacionados a la reactivación de las plantas de oxígeno y la lucha frente a otras pandemias sociales como la inequidad, la corrupción, el individualismo, el racismo y cualquier cosa que nos divida.

Ese es el objetivo de Resucita Perú Ahora que él impulsa para promover y fortalecer la acción solidaria de religiosos, académicos y la sociedad a través de un diálogo con el Estado.

En ese sentido exhortó a las organizaciones civiles y a las instituciones del Estado a actuar en forma articulada frente al virus que está saturando la capacidad de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos.

Por su parte, el sociólogo Rómulo Torres, responsable de la Comisión de Movimientos Sociales y Organizaciones Populares de la iniciativa, explicó que a la fecha vienen impulsando un mecanismo de trabajo comunitario. Destacó también el sistema de las ollas comunes.

“Se debe reconocer que estas organizaciones están haciendo lo que pueden, a veces sin apoyo, y su experiencia también debe ser valorada”, dijo.

Debe precisarse que en Resucita Perú Ahora también participan ya las iglesias evangélicas del Perú. Todo suma.

Desde que empezó esta iniciativa se han realizado campañas de salud preventiva y colectas para plantas de oxígeno.

En octubre y noviembre, por ejemplo, se promovió la campaña Dona un Aliento de Vida, que tuvo como objetivo reunir fondos a fin de implementar plantas generadoras de oxígeno en el Hospital Dos de Mayo y en el de la Solidaridad.

También se apoyó en la distribución de protectores faciales para los usuarios de transporte público urbano.

En diciembre, monseñor Barreto se reunió con la primera ministra Violeta Bermúdez para seguir trabajando en conjunto.

Unión ante un peligro común

“Hoy es el peligro de la pandemia, pero mañana será del hambre y de la desocupación”. Monseñor Barreto insistió en que no se trata de pensar que la pandemia es un paréntesis y luego volveremos a la normalidad. “Debemos aprovechar esta oportunidad, no para echarnos las culpas, no para acentuar nuestras divisiones, porque ante un peligro común tenemos que unirnos”.