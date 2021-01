Subcomisión aprueba informe de calificación sobre denuncia contra exministro Zamora

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación sobre la denuncia presentada contra el exministro de Salud Víctor Zamora , por su gestión en medio de la pandemia por la COVID-19.

La denuncia fue presentada por el congresista Omar Chehade de Alianza para el Progreso (APP), bancada que promovió el golpe de Estado en plena crisis sanitaria. En esta se acusa a Zamora de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y falsificación de documentos.

Dicha acusación se puso a votación durante la sesión de este lunes y fue admitida con 13 votos a favor, dos votos en contra y una abstención.

Durante el debate, Tania Rodas, parlamentaria de APP, se mostró a favor de declarar procedente la denuncia contra el extitular de la cartera de Salud, pues consideró que tiene “una enorme responsabilidad con el país”.

“Ha causado muchas muertes. Acá no se puede decir que no hay abuso de autoridad, porque si bien es cierto el señor ministro envió equipos de protección para profesionales de la salud, ellos reclamaron que estas mascarillas no servían, no eran las adecuadas ”, expresó.

El congresista José Luis Ancalle, de Frente Amplio, expresó que estaba conforme con la acusación; sin embargo señaló que en el informe de calificación no se fundamentó por qué al imputado le correspondería la infracción del artículo 126 de la constitución. Dicho texto en la carta magna especifica que “Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa”.

Piden informe de la Contraloría

Por el lado contrario, Gino Costa del Partido Morado se mostró en contra de las acusaciones a Zamora, pues mencionó que “no parece haber correspondencia entre los tipos penales ni la infracción constitucional que se le imputa al exministro y su conducta”.

Además, manifestó que debían esperar el informe de la Contraloría para que puedan establecer si hubo irregularidades penales y constitucionales . “No basta querer pasarle la factura al ministro Zamora por una gestión que algunos congresistas consideran desastrosa sin tener evidencias”, agregó.

Gestión de Zamora

El pasado 20 de marzo Víctor Zamora Mesía asumió el cargo de ministro de Salud y así se convirtió en el segundo funcionario en tomar esta cartera durante la pandemia.

Durante su gestión se encargó de la primera ola de contagios y en esta misma se registró el mayor número de fallecidos en un solo día con 296 decesos. Asimismo, fue acusado por presuntamente estar involucrado en un proceso irregular de compra de pruebas rápidas, las cuales causaron millonarias pérdidas al Estado.

