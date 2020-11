Ministra Delia Muñoz quiere cambiar a los procuradores

En sus primeras horas al frente del Ministerio de Justicia, la ministra Delia Muñoz llamó y le solicitó la renuncia al procurador general del Estado, Daniel Soria, para cambiar la estrategia del Ejecutivo frente a la demanda competencial sobre la vacancia presidencial pendiente en el Tribunal Constitucional.

“Hoy en la tarde fui al despacho de la ministra Delia Muñoz, donde se me pidió mi renuncia y esa renuncia se me pidió según entendí porque se quiere realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial que se va a ver el día miércoles en el Tribunal Constitucional”, declaró Soria.

El procurador general se negó a renunciar y denunció públicamente las intenciones de la ministra de Justicia. Señaló que la procuraduría es un organismo autónomo, que no lo podían obligar a renunciar y que se requieren causa y procedimiento para despedirlo.

Luego de salir del despacho ministerial, Soria se reunió de manera virtual con los demás integrantes del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y se decidió no renunciar, acuerdo que comunicaron de inmediato a la ministra de Justicia.

Soria indicó que ratificaban al procurador especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, como el abogado competente para defender al Estado, en la audiencia programada por el Tribunal Constitucional para el 18 de noviembre próximo.

El procurador general anotó que en la conversación con la ministra le dijeron que la exprocuradora Katherine Ampuero podía reforzar la posición del gobierno en la audiencia sobre la demanda competencial.

Entrevistada al respecto en canal N, la ministra Muñoz ni negó ni desmintió la denuncia del procurador. Respondió que se trató de una conversación privada cliente-abogado y que no haría ningún comentario.

Lava Jato

Anotó que no es extraño que en un caso complejo los abogados refuercen su posición recibiendo la opinión de otros juristas y que eso mismo se podría hacer para defender al Estado. Señaló que Ampuero es una profesional competente .

Muñoz tampoco descartó que tras la salida de Soria se produzca un cambio en la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. Solo indicó que le pedirán un informe detallado sobre resultados del caso y con base en eso podría tomar una decisión.

Al igual que en el caso del procurador Soria, la ministra de Justicia se negó a adelantar una opinión señalando que recién se estaba sentando en el Ministerio de Justicia. Indicó que al ingresar al ministerio se había dedicado a coordinar con la defensoría pública para garantizar que los ciudadanos pudieran protestar y que tengan defensa si alguno es detenido.

El Congreso ha estado insistiendo en conocer detalles de las investigaciones del caso Lava Jato y del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht.

Ahora, a través de la procuraduría, podrían tener toda esa información, siempre que al frente de la defensa del Estado esté una persona dispuesta a entregársela.

Contienda

Demanda. En una demanda competencial no hay retiro de la acción. Si las partes no asisten o pretenden desistirse, igual los magistrados están obligados a resolver. Corresponderá a los mismos magistrados decidir si hay sustracción de la materia, esto es, que ya no hay nada que resolver.

