La red de “Cuellos Blancos del Puerto” también infiltró el JNE

Un aspirante a colaborador eficaz y dos testigos han revelado a la fiscalía que la red de los “Cuellos Blancos del Puerto” también infiltró el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y habrían solicitado dinero para resolver tachas en el proceso electoral del 2016.

Las declaraciones fueron recogidas por el despacho de la fiscal Rocío Sánchez, del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, entre julio y agosto. Uno de los casos que han mencionado los informantes es el de la exclusión de la candidatura de Julio Guzmán, por el Partido Todos por el Perú.

Estas declaraciones han generado una indagación preliminar de corroboración.

Como parte de la verificación, la fiscalía citó a Guzmán. El candidato presidencial del Partido Morado ha dicho que, a través de intermediarios, le solicitaron US$ 600 mil por cada uno de los votos del JNE, a fin de seguir en carrera electoral.

Guzmán afirmó que él se negó a pagar, pero que hubo un contacto directo, primero en una carpa, frente a la sede del JNE y luego mensajes de texto a los teléfonos de sus colaboradores. Toda esa información y la entregada por los colaboradores va a ser corroborada.

Denuncia

Esta no es la primera vez que se habla de sobornos en el JNE en referencia a la candidatura de Guzmán. El 2016, el abogado Raúl Arca Araníbar acusó al magistrado Baldomero Ayvar Carrasco de haber recibido S/ 10 millones para votar en contra de Guzmán, aunque no presentó una prueba.

Ese mismo año, Guzmán también habló de un pedido de dinero, en un libro de memorias, aunque no presentó una denuncia formal. En aquel momento, el entonces presidente del JNE, Francisco Távara Córdova, encargó a la procuraduría denunciar a la fiscalía para que se investigue, pero sin pruebas no pasó nada.

Si los colaboradores o el mismo Guzmán presentan un rastro, indicio o prueba concreta, todo eso puede cambiar.

Preocupación

Toda esta situación ha creado preocupación en el Ministerio Público y el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Uno de los integrantes del JNE en esa época es el actual fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, integrante del Equipo Especial de los Cuellos Blancos del Puerto.

Fernández fue uno de los tres magistrados del JNE que votaron en contra de la candidatura de Guzmán. Los otros fueron Baldomero Ayvar Carrasco, mencionado en la denuncia de Arca Araníbar, y Jorge Rodríguez Vélez. Távara Córdova y Carlos Cornejo votaron a favor de Guzmán.

Ayvar Carrasco afronta una acusación de 9 años de prisión por delito de cohecho. Se le acusa de recibir un soborno, vía un intermediario, para votar a favor de restablecer a Roberto Torres como alcalde de Chiclayo.

En una votación de un colegiado electoral o judicial 3-2, es suficiente que uno de los magistrados cambie su voto para tener un veredicto distinto.

“Todo esto es muy peligroso y me indigna”

“Esto es muy peligroso y espero que se investigue con prudencia y que se llegue a la verdad. Cuando investigué a Mario Mendoza también salió una información para perjudicarme. Ahora que pido la prisión preventiva de dos asesores del CNM sacan esto”, declaró el fiscal supremo Jesús Fernández a La República.

Añadió que las votaciones en el JNE están grabadas y fueron públicas. “Voté a conciencia y de manera objetiva. Yo no he pedido dinero. Si otro de repente lo hizo, no sé. Recuerdo que en esa época me quisieron sacar del JNE”, detalló Fernández.

Para el fiscal supremo, la red de los “Cuellos Blancos del Puerto” podría querer dividir a la fiscalía para que no se investigue todo.

Resolución

Resolución del JNE con los votos de Jesús Fernández Alarcón, Baldomero Ayvar Carrasco y Jorge Rodríguez Vélez que excluyó a Guzmán.

