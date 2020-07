Ministra Mazzetti sobre Arequipa: “Ha sido un día duro, las cosas no están bien”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció sobre las protestas registradas este domingo en Arequipa cuando participó, junto al presidente Martín Vizcarra y la titular de EsSalud, de una visita al Hospital COVID-19 Honorio Delgado de esta región.

Familiares de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus (COVID-19) recibieron con quejas e insultos a las autoridades. “Basta de mentiras”, “la gente se muere, no sean indiferentes”, aclamaba la población. Ante esta situación, el jefe de Estado junto a la ministra de Salud bajaron del automóvil a escuchar los reclamos.

“Efectivamente ha sido un día duro y hay que saber reconocer las cosas. Las cosas en Arequipa no están bien y eso es real. Sí me parece interesante la reacción de nuestro jefe, el presidente (Martín Vizcarra) pudo haberse ido de largo, sin embargo, no se amilanó”, declaró Mazzetti en entrevista con Canal N.

La titular del Minsa reiteró que la actitud del presidente fue correcta ante las protestas registradas en las afueras del hospital. No obstante, reconoció que la atención a la ciudadanía debe mejorar.

“Él decidió bajar y hacer frente como tiene que ser de una persona que está dirigiendo nuestro país. Él no debe amilanarse, el hecho que esté ahí haciendo frente a mí me pareció muy bien”, subrayó Pilar Mazzetti.

De acuerdo a las imágenes, Martín Vizcarra, rodeado de un cordón policial, intentó conversar con la población, pero fue imposible establecer un diálogo. Mazzetti informó que el jefe de Estado el encargó dialogar con el personal de salud del Hospital COVID-19 Honorio Delgado para entender con precisión las deficiencias que presentaban en la atención a los pacientes.

“Posteriormente me encargó que conversara con las personas que estaban ahí. Hemos estado casi 2 horas conversando con representante de los médicos, de enfermería. Las cosas que hablamos era para mejorar a todos, en salud somos todos”, mencionó.

Las personas que protestaban pedían al presidente Martín Vizcarra que visite las carpas donde eran atendidos los pacientes. Los ciudadanos se aglomeraron y no respetaron el distanciamiento social.

El presidente se subió a un vehículo y se retiró del nosocomio. Una mujer, entre lágrimas, persiguió la camioneta y suplicaba que acudan a ver las condiciones en que son atendidos los enfermos.

Pilar Mazzetti sostuvo que el desorden no permitió que el mandatario Martín Vizcarra y su equipo del Poder Ejecutivo sigan visitando más sedes de atención a personas contagiadas con el nuevo coronavirus.

