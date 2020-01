Elecciones 2020: los temas pendientes en la agenda del próximo Congreso

Elecciones 2020. El nuevo Congreso tiene una gran deuda con el país. Varias voces de diferentes sectores afirman que esta es la oportunidad para que el Parlamento demuestre que puede emendar y mejorar lo que no hizo el pasado Legislativo dominado por el aprofujimorismo.

El especialista en temas electorales José Tello afirmó que en la próxima legislatura se puede concretar y precisar la forma en cómo se representa la participación política en los gobiernos regionales y para el Congreso.

Según explicó, hay que equiparar la modalidad de elección y los plazos para estos periodos también sean por cincos años y no cuatro.

Asimismo, dijo que aún queda pendiente precisar si la elección de parlamentarios se llevará solo en la segunda vuelta o no. También debería equiparar la ley sobre financiamiento indebido con el código penal, “pues tal cómo está no es suficiente”.

De otro lado, Tello también hizo hincapié en que el nuevo Congreso debe revisar lo actuado respecto a la inmunidad parlamentaria y la prohibición de la participación en elección popular a candidatos que tienen sentencia en primera instancia.

Esto también aplica a aquellos que aspiran a ser elegidos funcionarios públicos.

Cabe precisar que la inmunidad parlamentaria se ha quedado pendiente de segunda votación.

El caso Chávarry

Ruth Luque, abogado y ex asesora del Congreso de la República, aseguró que las denuncias constitucionales pendientes contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry puede analizarse en el próximo Congreso siempre y cuando no hayan sido elevadas hacia la Comisión Permanente.

En ese sentido, dijo que todas las denuncias que fueron archivadas pueden volverse a investigar si es que se presentan con nuevos elementos probatorios.

“Estos casos pueden volver a hacer evaluados y devueltas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dependerá mucho de las pruebas y los fundamentos. Desde nuestra experiencia varios informes deben ser nuevamente valorados”, afirmó la abogada.

Luque insistió en que el caso Chávarry aún no está cerrado para el nuevo Congreso.

La ‘Señora K’

El analista político Glatzer Tuesta opinó que si el nuevo Parlamento quiere saldar una deuda con el país, pues “debe contarle toda la verdad sobre la ‘Señora K’”.

En ese sentido, dijo que el Congreso debe investigar la relación de Keiko Fujimori, Pedro Chávarry y hoy procesado ex juez supremo César Hinostroza.

Además, Tuesta consideró que los congresistas que blindaron a Chávarry y a Hinostroza deben ser investigados por el Legislativo.

“Hay que investigar el blindaje a todos los corruptos que tenían cercanía con Chávarry e Hinostroza. Los congresistas del Parlamento disuelto también deben ser investigados”, afirmó.

Asimismo, Tuesta consideró que este Parlamento que viene debe garantizar y elegir un Tribunal Constitucional transparente y representativo.

LGBTI en espera

María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) consideró que en la agenda del 2020 queda pendientes legislar sobre derechos para la población LGBTI.

Cabe precisar que en la legislatura pasada se presentó el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, reforzar la lucha contra los crímenes de odio y el de identidad de género.

Ninguno de estas propuestas se ha debatido en el Congresos hoy disuelto que era dominado por el aprofujimorismo.

Para Cedano esto es una muestra más de la desidia de las autoridades que deberían proteger a poblaciones vulnerables.

Asimismo, cabe precisar que tampoco se ha analizado el proyecto de ley respecto a la despenalización del aborto por violación sexual.

¿Y la reforma laboral?

La actual integrante de la Comisión Permanente Indira Huilca también opinó que es sumamente impórtate que el próximo Congreso ponga en su debate proyectos de ley sobre reforma laboral.

Según dijo, esto fundamental para que no sigan ocurriendo abusos y explotación, pues “afirmó que desde el Ejecutivo no se ha sentido ningún ánimo de querer hacer verdaderos cambios”.

Cabe precisar que en la legislatura pasada hubo varios proyectos de ley polémicos, entre ellos, el llamado “esclavo juvenil”, el cual planteaba que los estudiantes hagan prácticas sin recibir un sueldo, pues según su autora la fujimorista Rosa Bartra, ganaban experiencia laboral.

JNJ también es un tema pendiente en el Congreso

El abogado José Tello afirmó que el Congreso 2020 tiene una gran labor pendiente en la fiscalización de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En ese sentido, dijo que se debe seguir perfeccionando esta entidad para evitar lo que ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura.

De otro lado, el ex congresista Hernando Cevallos también opinó que los casos que la Comisión de Ética no pudo finalizar deberían ser culminados en la próxima legislatura.

Según dijo, hay casos graves que merecen tener un diagnóstico y que la población conozca que sucedió.

Cabe precisar que uno de estos casos pendientes que nunca se puso al voto era el informe final sobre la denuncia contra Héctor Becerril acusado de haber recibido una coima de parte de una empresaria.