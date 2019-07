Movilizaciones por el proyecto Tía María se mantienen

Protesta. Hubo bloqueo de vías y choques con la policía. Regiones del sur se solidarizaron. En Islay reiteran que se anule la licencia de construcción.

Ayer se mantuvieron las movilizaciones en algunos sectores de Arequipa y de otras regiones del sur por el proyecto Tía María. El anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra de revisar la licencia de construcción de Tía María no calmó los ánimos de los opositores a este emprendimiento cuprífero.

Los manifestantes bloquearon la vía en el cono norte, que es salida hacia Cusco, Puno y el valle del Colca.

Otro grupo de trabajadores de construcción civil cerró varias arterias en los distritos de Tiabaya y Uchumayo aislándolos de la Panamericana Sur. Mientras que estudiantes de la Universidad San Agustín hicieron lo propio en la avenida Independencia.

Posteriormente, hubo una marcha hacia la Plaza de Armas.

Fuera de la ciudad, un grupo de pobladores cerraron el kilómetro 48 de la Panamericana, anulando el paso hacia las irrigaciones de La Joya y San Camilo y, por ende, a Camaná y Mollendo.

La policía liberó la vía y dispersó a los protestantes con gases lacrimógenos.

En Islay

En esta provincia, los pobladores intentaron llegar a la Panamericana Sur a través de una antigua carretera que bordea los cerros. A mitad del camino, la policía los hizo retroceder. Los marchantes respondieron con piedras desatándose un enfrentamiento que se prolongó por casi cuatro horas.

El presidente de la Junta de Regantes, Jesús Cornejo, refirió que la situación no ha variado en el valle y que para los pobladores ha quedado claro que Martín Vizcarra no ha ido con muestras claras de retirar la licencia de construcción.

"Si el presidente llega al valle tendrá que ser con la licencia anulada para iniciar conversaciones", acotó.

Espera que le den la razón

En tanto, el Gobierno Regional de Arequipa consideró que el Ministerio de Energía y Minas le dará la razón en el pedido de revisión de la licencia de construcción del proyecto Tía María.

Su asesor legal, Walter Paz, dijo que según la Ley 27444 toda autoridad administrativa tiene la posibilidad de revisar sus resoluciones por el plazo de dos años. Por lo tanto, añadió, no es cierto que un acto administrativo no pueda revisarse ni tampoco modificarse.

Paz dijo confiar en la contundencia de los cuatro argumentos del recurso que se ha presentado.

El primero es que la autorización de construcción se ha dado sobre una zona de ecosistema frágil (declarado por Serfor) como las Lomas de Cachendo. Además, Southern no tiene autorización de la Dicapi para establecer una planta desalinizadora. Tampoco tiene permiso para usar agua de río. Dijo que Energía y Minas le dio a la minera el plazo de 20 días para que presente dicha autorización y también un estudio hidrológico, "que no podrá cumplir porque no tiene ningún permiso". Finalmente, dijo que la resolución de autorización de construcción carece de motivación y argumentación.

"Esperamos que nos den la razón porque es imposible convertir lo blanco en negro", anotó el asesor legal Paz. Al cierre, se informó que la policía detuvo a Remigio quispe y un menor, quien fue liberado luego. ❖

Otras protestas en la macrorregión sur

En Tacna, gremios y movimientos sociales se plegaron a la movilización. Pidieron la nacionalización del cobre y los recursos no renovables.

En Cusco, las marchas empezaron temprano. Un grupo intentó llegar al aeropuerto Alejandro Velasco, pero fue detenido por la policía.

Sectores de Puno respaldaron al Valle de Tambo y pidieron el cierre de la mina Arasi. Se limitó el transporte público y no hubo clases escolares.

Ocurrió lo mismo en Moquegua. Comercios y centros educativos no atendieron. Demandaron la paralización del proyecto Quellaveco. Anunciaron que hoy habrá manifestaciones en el puente Montalvo.

Dante Vera

Director de V&C Analistas

Pablo de la Flor

Director ejecutivo SNMPE

“La licencia de construcción fue otorgada para que no se cayera el estudio ambiental, y la situación económica del país exige que este tipo de inversión se ponga en ejecución lo más pronto posible”.

“Preocupados por la posibilidad de que se desconozca la validez de un trámite realizado con estricto apego a la normativa. Es una señal equivocada que va a generar incertidumbre y afectará a otras inversiones”.