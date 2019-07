Demanda para evitar cierre del Congreso no procedería, según especialista

El Congreso de la República luego de aprobar la reforma política sobre inmunidad parlamentaria difiriendo de la propuesta inicial presentada por el Poder Ejecutivo, acordó presentar un recurso para evitar su cierre. Sin embargo, este mecanismo no sería admitido.

En el Pleno del último día de la legislatura 2018-2019, autorizó que su aún presidente, Daniel Salaverry, interponga una demanda competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la cuestión de confianza presentada por el primer ministro, Salvador del Solar, sobre la reforma política el pasado 4 de junio.

Esto con el objetivo de que el TC aclare los alcances y las competencias que se ejerce la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Debido a que algunas propuestas del Gobierno modificaban la Constitución.

No obstante, para el constitucionalista Samuel Abad el transfondo del recurso es el evitar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disuelva el Congreso luego que interpretara que el Parlamento deshonró su palabra de otorgar el voto de confianza.

El Congreso al aprobar la cuestión de confianza, se comprometió a no desnaturalizar las reformas, lo que no fue cumplido con la propuesta sobre inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, si el Ejecutivo concluye que se ha rechazado la cuestión de confianza, el jefe de Estado tendría la facultad de disolver el Congreso.

“Demanda competencial no procede”

El especialista Samuel Abad enfatizó en que la acción que pretende presentar el Congreso contra el Ejecutivo no sería admitida porque el TC no resuelve controversias de actos que no se han realizado; es decir, no puede decidir de forma preventiva.

Argumentó que le órgano sí tiene competencia en dirimir actos, resoluciones, decisiones en las que un órgano podría estar asumiendo competencias que no le corresponde, violando a otro, Sin embargo, estos hechos deben haberse culminado.

“Lo que están pidiendo no es tanto la cuestión de confianza porque ya se dio y ya fue concedida por el Congreso. Lo que les preocupa a los congresistas es que el Ejecutivo sienta que no les han dado la confianza como solicitaban y que eventualmente pueda suceder una disolución, pero que aún no se ha dado”, comentó en entrevista con Canal N.

Explica que el decidir sobre una demanda de actos preventivos “no existe aquí ni en el país que se ha creado el recurso competencial”.

“Este recurso que se pretende presentar no procede porque tendría que haber una decisión del Ejecutivo. Esa decisión se debe evaluar, porque en teoría el Congreso ya le dio la cuestión de confianza. En principio lo que ha debido hacer el Congreso es aprobar los proyectos conforme lo solicitó el Ejecutivo”, declaró en Canal N.

Además, recordó que el TC ya se pronunció sobre la cuestión de confianza en una sentencia de noviembre de 2018, en el que estableció que el Ejecutivo sí puede presentar la medida constitucional sobre una política de Estado, la que en este caso sería la reforma política.

“Si se opta por presentar la demanda competencial lo más probable es que el TC no la admita porque no tiene competencia para resolver estas acciones”, concluyó.