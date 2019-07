Fujimorismo blinda a Chávarry y evita que sea suspendido

Inmunes. Pleno, con votos de Fuerza Popular, rechazó que el fiscal supremo sea investigado por crimen organizado e inhabilitado mientras lo procesan por encubrimiento real. También protegieron a Tomás Gálvez.

El viernes 19 se cumplió un año de la difusión del primer audio que comprometió al fiscal Pedro Chávarry con el exjuez César Hinostroza y “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Sin embargo, pese a las evidencias y acusaciones, ayer en el Pleno del Congreso, con votos fujimoristas, apristas y de sus aliados, aprobaron que Chávarry Vallejos no sea acusado por organización criminal.

Temprano, el ex fiscal de la Nación volvió a excusarse argumentando que, por razones de salud, no asistiría al Hemiciclo a defenderse de las acusaciones constitucionales, plasmadas en el informe del exoficialista Juan Sheput. Tampoco acudiría su abogado Julio Rodríguez, quien se encuentra en el extranjero.

Ante su inasistencia, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó a Junta de Portavoces para resolver el dilema. Discutir tales denuncias sin la presencia de Chávarry o sus abogados, trascendió, lo beneficiaría a futuro pues el fiscal alegaría que se vulneró su derecho a defensa. Pero de acuerdo al reglamento del Parlamento, cuando el investigado falta por tercera vez, como es su caso, el Pleno procede a debatir y votar sus imputaciones.

Y este argumento fue el adoptado por portavoces para dar luz verde al debate del informe de Sheput.

La izquierda, mediante el congresista Oracio Pacori, propuso una cuestión previa para incluir el delito de organización criminal contra Chávarry, ilícito que, en mayo último, le había sido eximido por la Comisión Permanente, con imposición fujimorista. El parlamentario Gino Costa, por su parte, planteó que el fiscal Tomás Gálvez, también sea incluido en la acusación por crimen organizado.

Fuerza Popular, mediante Héctor Becerril, calificó las denuncias contra el ex fiscal de la Nación como una “obsesión” de sus opositores. “Yo no he visto ningún acto para decir que Pedro Chávarry forma parte de una organización criminal”, manifestó. Sheput le respondió que sí existen indicios suficientes.

Pero los argumentos jurídicos no alcanzaron. Al someterse a votación la cuestión previa de Pacori, el Pleno, con 46 votos de fujimoristas y apristas en contra, rechazó que Chávarry sea procesado por organización criminal.

El mismo tuvo con la cuestión previa sobre Gálvez: 60 en contra, 29 a favor y 11 abstenciones.

Tras el rechazo de la mayoría fujiaprista a ambas cuestiones previas, el presidente del Congreso convocó la votación de la resolución suprema del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, la acusación por encubrimiento real contra Chávarry.

Con 75 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó acusar al exfiscal por este delito, cuya pena máxima es de cuatro años, y derivarlo a la Fiscalía de la Nación. Costa demandó que “en caso de que se apruebe la acusación, vaya acompañada con una medida de suspensión”.

El pedido fue canalizado por el parlamentario Marco Arana, a través de una cuestión de orden. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, rechazó esa disposición. En esa línea, su colega Rosa Bartra calificó el pedido de antirreglamentario.

Sin embargo, Sheput les recalcó que la suspensión de Chávarry es importante para garantizar el proceso fiscal.

Bajo esa premisa, Pacori recordó que en el caso del congresista Kenji Fujimori, el Pleno lo inhabilitó para garantizar que avance la pesquisa del Ministerio Público (MP) .

Salaverry sometió la cuestión a voto: 42 congresistas, en su mayoría de FP, se mostraron en contra de suspender a Chávarry, 37 a favor y seis abstenciones. El ex fiscal de la Nación seguirá ejerciendo sus funciones y solo será procesado por delitos menores.

En los próximos días, el informe será remitido al MP. ❖

