Federaciones indígenas creen que la PCM no quiere atender sus demandas

Como una provocación y muestra de renuencia al diálogo calificaron dirigentes y asesores, representantes de organizaciones indígenas de Loreto, el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que canceló el diálogo que ayer debió darse en San Lorenzo.

El dirigente indígena Daniel Saboya rechazó que la conversación no se dio porque las federaciones indígenas no suspenden sus medidas de lucha y sostuvo que el gobierno central no da muestras de solución a las demandas indígenas.

Dijo que la solución a la huelga que se acata desde hace 11 días en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano pasa por la aprobación de varios proyectos en salud, educación que –aseguró– están encarpetados a la espera de presupuesto.

El representante de la Defensoría del Pueblo de Loreto, Hugo Pari, se comprometió en comunicar a la PCM el planteamiento de las federaciones.

Pari invocó a mantener el espíritu de diálogo a fin de arribar a acuerdos de atención a las demandas indígenas.

Participaron también la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Asociación de Armadores de Navíos de Loreto, entre otros.❖