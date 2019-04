“Necesitamos nombrar más fiscales para los casos Lava Jato y Cuellos Blancos”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, nos recibió en su antiguo despacho del décimo piso del Ministerio Público donde atiende desde la renuncia del fiscal Pedro Gonzalo Chávarry. “Hay tanto trabajo urgente que no he tenido tiempo de mudarme. Un día de estos lo voy a hacer”, señala al recibirnos para hablar de la falta de presupuesto y otros temas vinculados a su despacho.

¿Cuál es la situación actual del Ministerio Público?

Es una situación crítica. Al asumir la gestión me enteré de que, de los más de 5 mil millones de soles que habíamos solicitado de presupuesto para el 2019, solo nos dieron 2 mil 71 millones. De eso, mil se va en el pago de haberes de fiscales y personal administrativo, el resto en gastos ordinarios, y nos quedan 421 millones para gestionar 34 distritos fiscales.

Al comenzar su gestión, le dieron 24 millones. ¿Eso no fue suficiente?

Yo he agradecido esos 24 millones, pero son para gastos de tóner, computadoras, papel, peritos, trabajadores de CAS, pero no nos permite crear fiscalías y nombrar fiscales, que es lo que estamos necesitando. Tenemos déficit de fiscales. Ese dinero no lo puedo utilizar para nombrar fiscales.

¿Cuánto necesita para nombrar fiscales?

En febrero hicimos una demanda adicional de 379 millones para crear nuevos despachos y nombrar fiscales, pero el viernes me he presentado ante el presidente y el premier y estamos priorizando. Les pedimos 110 millones de soles para nombrar nuevos fiscales. Eso es lo mínimo que necesitamos.

¿Qué fiscalía va a crear con ese presupuesto?

Necesitamos una fiscalía suprema más para apoyar el caso de 'Los Cuellos Blancos'. En el Callao tenemos una fiscalía que tiene que ver con ese caso, para investigar a jueces y fiscales de primer instancia, pero ya vimos que no solo hay magistrados del Callao comprometidos. Tenemos que crear una fiscalía superior con competencia nacional para asumir estos casos. El Equipo Especial del caso Lava Jato nos ha pedido cinco despachos más. El área de enriquecimiento ilícito que está en mi despacho también requieremás fiscales. En Tacna solo tenemos una fiscalía de lavado de activos.

Esos son los casos de corrupción. ¿Cómo les va a las fiscalías de violencia contra la mujer?

Con la Ley 30634, las denuncias han aumentado considerablemente. Al 8 de abril, Arequipa tiene 30 mil denuncias y solo dos fiscales. Necesitamos urgente crear un subsistema. Igual está La Libertad, Lambayeque. La carga es tremenda y no podemos nombrar fiscales porque en el Congreso nos pusieron un candado en el presupuesto.

¿En mayo estarán listas las fiscalías de extinción de dominio?

El Poder Judicial recibió 28 millones y ya ha creado 21 juzgados y tres salas superiores de extinción de dominio. El presupuesto del Ministerio Público no prevé eso. Estamos cerca del 10 de mayo y tengo cero soles para eso. Por eso hemos pedido este presupuesto adicional. Si no hay fiscales, no habrá quien presente casos al Poder Judicial. Los juzgados no podrán hacer nada. Nos han puesto candados para nombrar fiscales. Necesito que eso se levante.

¿A qué candado se refiere?

La Ley de Presupuesto estableció varios candados. Dice que no podemos nombrar fiscales hasta presentar la lista de aptos para ser nombrados fiscales que nos dé la Junta Nacional de Justicia. Eso lo tenemos que presentar a la dirección de recursos humanos y a la dirección de presupuesto del MEF. Nosotros nunca hemos tenido esta lista, no está prevista en la ley. Esto es un imposible jurídico. Primero, la junta recién se instalará en junio; luego, cuando se instale, lo primero que va a hacer es ver los mil casos de revisión de las últimas decisiones del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Nombramientos los verá recién el año 2020. Hasta entonces, nosotros no podríamos nombrar nuevos fiscales. Hemos pedido al MEF que tenga en cuenta este condicionamiento y lo deje de lado. Nunca lo hemos tenido antes.

Entonces, aun si le aumentan el presupuesto, ¿no podría nombrar nuevos fiscales?

Efectivamente. Esto es muy grave. El fiscal de la Nación siempre tuvo facultad para nombrar fiscales provisionales. Lista de magistrados aptos siempre fue para el Poder Judicial. Ellos sí lo tienen. En este momento tengo presupuesto para nombrar fiscales en Lima Este para la aplicación de la Ley Procesal Penal, pero si se mantiene ese impedimento, no lo podré hacer. Todo ese presupuesto se perderá y Lima Este se quedará sin fiscales. Igual, en Lima Norte y el Callao.

¿Esto va a afectar los casos en desarrollo?

Efectivamente, pese a todo el trabajo que se está haciendo, y sería una pena. Los fiscales están poniendo mucho esfuerzo. El doctor Rafael Vela nos ha dicho que van a venir las investigaciones de la colaboración de OAS, vamos a necesitar más fiscales. Se vienen los juicios públicos. Si hablamos de una verdadera lucha contra la corrupción, necesitamos más apoyo para nombrar nuevos fiscales. Si recién vamos a poder nombrar fiscales para el 2020, todos los casos se van a caer. Los plazos no esperan.

Ha hablado con el Ministerio de Economía sobre esto?

Les he explicado. El 2018 hemos cumplido con resolver el 58,2 % de las denuncias presentadas. Hemos dejado de trabajar el 39,8 %. Con esa proyección para haber acabado en cero, tendríamos que haber tenido 2.700 fiscales más, con su despacho y su personal. Les he dicho que no les pido 2.700 millones. Solo les pedimos 110 millones para poder acabar de mayo a diciembre, por lo menos bien. En setiembre presentaremos nuestro nuevo presupuesto, que esperemos sea atendido íntegramente.

¿Ya están trabajando el nuevo presupuesto?

Hemos creado un equipo con personal administrativo y de fiscales para tener un mejor presupuesto. En enero alabaron nuestra presentación de presupuesto adicional, pero no lo hicieron. Quiero creer que es porque no lo entendieron, no por mala fe. El ministro decía que no era abogado y que sus abogados le han dicho que no se puede. Debemos poder. Nuestra ley no habla de condicionamiento para nombrar fiscales.

La fiscalía está dando resultados. El caso Odebrecht ya está generando dinero para el Estado.

En el extranjero recibimos halagos por el trabajo que está realizando el Ministerio Público. Lo que no puedo entender es por qué no podemos tener el apoyo logístico para los fiscales. Los fiscales están trabajando las 24 horas del día y necesitamos apoyarlos. Ellos también se cansan. Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro también me han pedido más fiscales adjuntos. El candado que nos pusieron en la Ley de Presupuesto nos impide atender estos pedidos.

Pese a todo seguirán trabajando...

Por mística, seguiremos. Me tocó asumir este cargo de un día para otro y estamos haciendo todo el esfuerzo para apoyar a los fiscales. ❖

“El Ministerio de Economía puede abrir los candados"

Estos candados presupuestales de los que hablaba, ¿requerirán la intervención del Congreso o el MEF podría levantarlo?

Creo que el Ministerio de Economía puede abrirlos. La Ley de la Carrera Fiscal no habla de lista de fiscales aptos, nunca lo ha dicho. Aparte de que es un imposible jurídico porque hoy no existe la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial la tiene porque siempre ha trabajado con ella.

¿Qué hará con la situación de Lima Este? Queda un mes para que entre en vigencia la reforma penal...

Estamos pidiendo que se aplace tres meses más. La carga procesal es demasiada. Tenemos que hacer descarga procesal. Pero, como te decía, a pesar de que aquí tenemos el dinero para nombrar nuevos fiscales, si no sacamos el candado no podremos hacer nada.

¿Hay forma de que un dinero utilizado en una partida se traslade a otra donde se necesitan con urgencia los recursos?

Eso no se puede hacer. El edificio donde está el Equipo Especial no tiene ascensor. En estos 24 millones está el dinero para comprar ese ascensor. Pero ningunas de las empresas nacionales quiere trabajar con nosotros porque dicen que el Estado no paga. Nos queda trabajar con dos empresas extranjeras, pero ellas demoran nueve meses. Este año les daremos el adelanto y el dinero restante se va a devolver. Esa plata que sobra no la puedo utilizar en otra cosa.