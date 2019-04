Barata confirma pagos y pinheiro empieza a hablar

Al acogerse a la colaboración eficaz en Perú, Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, empezó a declarar ante los fiscales Germán Juárez y Carlos Puma. En un intenso interrogatorio, Pinheiro reveló actos de corrupción en la Municipalidad de Lima en las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán.

La diligencia que surgió al caer la noche cuando ya se consideraba perdida (la autorización para que declare no llegaba, de modo que se fue postergando hasta ayer), se interrumpió a medianoche (hora de Curitiba), pero el fiscal Juárez ha dicho que el exfuncionario seguirá hablando según la agenda de los fiscales.

Es evidente que hay mucho por detallar, dadas las grandes obras de infraestructura que se iniciaron en Lima más o menos desde el 2008, en contratos otorgados a OAS, pero también a Odebrecht. En esto último, Jorge Barata, el exsuperintendente de esa constructora, cumplió con revelar la corrupción con la que vivió en el Perú; ayer, en el último día de interrogatorios que realizó el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato.

"El balance es positivo. Nos vamos satisfechos con las declaraciones del señor Jorge Barata. Nos ayuda en las investigaciones. Estamos a la expectativa de la documentación que se ha comprometido a entregar y que la empresa Odebrecht ya procesa. Eso acreditará todos los pagos que ha revelado", declaró el fiscal Germán Juárez.

Los depósitos

En su último día de declaración, Jorge Barata confirmó que el codinome "Budian" registrado en la División de Operaciones Estructuradas como receptor de fondos no contabilizados corresponde a José Miguel Castro, el exgerente de la Municipalidad de Lima.

Castro fue registrado en la División de Operaciones Estructuradas, la Caja 2, como receptor de los fondos que Odebrecht destinó en febrero del 2013 a la campaña por el no a la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Indicó que le puso ese apelativo porque Castro le hacía recordar a un pez brasileño de boca alargada, que conoció de pequeño.

Barata declaró que Castro le solicitó que apoyara la campaña contra la revocatoria durante una reunión sobre el proyecto Rutas de Lima, en la Municipalidad de Lima, donde estaba presente Raúl Ribeiro Pereira Neto, director de ese proyecto.

"Terminando la reunión que tuve con Castro donde me hizo el pedido, fue que recibí la llamada de Susana Villarán y me confirmó lo que su gerente me había pedido", recordó el exsuperintendente de Odebrecht.

Sin contraprestación

Barata descartó que el apoyo a esa campaña haya estado condicionado a un beneficio por la obra Rutas de Lima. Indicó que Castro le habló que el apoyo era para pagar a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre y para gastos en Lima.

"Cuando me hace el pedido, yo evalué que así como me llamaron de Brasil para apoyar la campaña de Humala, en la que tuvo intervención Garreta y Favre, me iban a llamar para aceptar este pedido, pues Villarán estaba vinculada también a la misma línea política. Entonces decidí aceptar", declaró.

Agregó que también decidió apoyarla porque veía que era una mujer con proyección de ser presidenta de la República, como en ese momento lo era en Brasil Dilma Rousseff. Además, dijo, Villarán había criticado la donación del Cristo del Pacífico al presidente Alan García, por lo querían cambiar su percepción de la empresa.

Ante otra pregunta del fiscal, anotó que quedaron en que dos millones de dólares se pagaban a los publicistas y un millón se entregaba en Lima.

Los pagos a Garreta se hicieron en Brasil y el resto del dinero se envió en efectivo a Lima, lo que provocó retrasos. Allí salió el nombre de Gabriel Prado para abrir una cuenta en la banca de Andorra, que al final no se utilizó.

Entrega del dinero

Barata recordó que cuando llegaban los recursos económicos a Lima para la revocatoria entregaba los fondos a Raúl Ribeiro Pereira Neto para que se los entregara a Castro. Insistió en que el aporte no estuvo condicionado al proyecto Rutas de Lima. Recordó que el contrato por esta obra se firmó en enero del 2013 y el pedido de aporte se hizo en febrero de ese año.

Reconoció que sí había un riesgo de que si Villarán fuera revocada se pudiera afectar el proyecto de Rutas de Lima.

Jorge Barata también descartó que Odebrecht hubiera realizado otros aportes económicos a la campaña de reelección de Villarán el 2014, pero indicó que una vez que terminó la campaña de la revocatoria, Castro insistía en la entrega de los fondos, pues decía que había cuentas por pagar.

En la contabilidad de la División de Operaciones Estructuradas se hallaron dos transferencias a nombre de "Budian" que suman 711 mil dólares.

Barata precisó que las palabras "Tapete" y "Cevite" eran las claves internas que usaba la Caja 2 cuando se aprobaba la entrega de dinero a José Miguel Castro.❖