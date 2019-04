Médico que fue amigo de Alan García: "Yo lo he visto cuando era cadáver”

La inesperada muerte de Alan García inició una serie de hipótesis en redes sociales, que pretendían asegurar que el expresidente estaba con vida y que había huído del país fingiendo su deceso.

Al respecto, el médico Walter Navarro, uno de los amigos de Alan García, señaló que pudo verificar que el expresidente fue intervenido quirúrgicamente el último miércoles en el Hospital Casimiro Ulloa.

“Yo lo he visto cuando era cadáver, en sala de operaciones. No soy neurólogo, por eso no pude intervenir en la operación (a García)”, dijo el médico, según el diario Ojo.

En ese sentido, Navarro pidió que se toque con mesura el tema de Alan García, debido a que es una persona fallecida. "No se puede manchar la memoria de una persona muerta. Están saliendo muchos memes y tuits diciendo que no es él (Alan García), que ha huido, y eso me parece una barbaridad", sostuvo.

Además, el allegado a Alan García indicó que tanto él como la familia del líder aprista solicitaron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se autorice que la necropsia del exmandatario se haga en el Casimiro Ulloa.

Alan García se disparó en la cabeza en su habitación, el miércoles 17 de abril, cuando conoció que se había ordenado su detención preliminar, por las investigaciones en su contra en el caso Odebrecht.