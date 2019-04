PPK: "Han destruido mi reputación, de un hombre que trabajó 60 años" [VIDEO]

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se defendió y negó una vez más haber cometido lavado de activos. Se pronunció en un periodo de tiempo de cinco minutos durante la audiencia para evaluar la apelación de la detención preliminar por diez días que pesa en su contra.

El exmandatario señaló a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República como la responsable de presentar algunas acusaciones que utilizó la Fiscalía.

"Me han destruido"

"Me han destruido mi reputación, de un hombre que trabajó 60 años y llegué a esto por la Comisión Lava Jato, cuyo texto está copiado en la acusación de la Fiscalía", declaró Kuczynski.

Mencionó que se encuentra sin fondos porque sus cuentas están congeladas desde hace varios meses por "la mala publicidad" que ha recaído a su imagen.

"Estoy en este momento sin fondos porque mis cuentas están cerradas. Lo que motivó ello es un pago que hice a la Sunat el último día de mi gobierno. Pagué mis impuestos el 21 de marzo, el día que fui forzado a renunciar a la presidencia. 821 soles se pagaron. Qué vergüenza que se le acuse a alguien de pagar sus impuestos", manifestó.

"No se ha escondido nada"

Kuczynski enfatizó que siempre se ha informado con documentos sobre sus empresas y que la Fiscalía conocía todo ello.

"No se ha escondido nada. (...) No ha habido ningún incidente, no hay lavado de activos, no hay conspirados, es siempre gente honesta", señaló.

Agregó que todas sus cuentas se han transferidos por bancos, muestra de no tener intención de ocultar información.

"Lo que pasa es que la Comisión Lava Jato" sacó una serie de cosas y todas las hemos refutado y si salen mas cosas las vamos a refutar", dijo.

"Seré un cadáver"

PPK señaló que "será un cadáver" si no se le permite ir a la clínca en la que se atiende en el extranjero. Rechazó que se un "incidente" el permiso que solicitó para atenderse en el lugar, pese a tener impedimento de salida.

Esta acción fue utilizada como argumento de la Fiscalía para solicitar la detención preliminar.

"Tendré que ir a la clínica en algún momento o sino seré un cadáver. Porque esta es una enfermedad peligrosa y se ha documentado perfectamente", sostuvo.

"Siempre en altura"

El expresidente defendió también a sus trabajadores Gloria Kisic y José Bernaola, acusados del mismo delito que él por tener cuentas en las que ingresó dinero de él.

Reafirmó que son gente honesta y si les transfirió dinero es porque se dedicaban a las labores de la casa y tenía que pagarles.

"Y si se sigue la investigación estaremos presentes todas las veces necesarias pero siempre en altura. No vamos a dejar que acusen a mis colaboradores de trabajo en la casa, de estar asociados en crímenes como lavados de activos", finalizó.