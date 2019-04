Daniel Salaverry arremete de nuevo contra el Ejecutivo

Se sigue enfrentando al Ejecutivo. El presidente del Congreso, Danuel Salaverry, señaló que existe una "ausencia total del principio de autoridad" en el país. Esto al comentar la manera en que se han estado llevando a cabo las negociaciones en el caso del conflicto de Las Bambas.

" Me parece mal que se inicie una negociación con las carreteras tomadas bajo amenza y extorsion, en este caso de comunidades. El precedente sentado es nefasto", dijo Salaverry.

Indicó que en lo que va del caso Las Bambas, son los comuneros los que han "llevado" las conversaciones, según sus propios criterios.

No es la primera vez que Salaverry demuestra un discurso crítico al Ejecutivo. Los cuestionamientos del jefe del Estado, Martín Vizcarra, por la demora del Parlamento en el debate de los proyectos de la reforma de justicia, motivaron la reacción del titular del Legislativo.

Más temprano, en RPP, Salaverry señaló: "No le voy a dar lecciones al presidente, pero cuando he dicho que no han actuado con inteligencia es porque, primero, para sentarte a negociar, no puedes hacerlo bajo amenazas, chantaje y carreteras tomadas".

También calificó de "papelón" el acuerdo que se firmó el último sábado con el representante de los comuneros, Gregorio Rojas.

Testigos bamba

Sobre la denuncia que enfrenta en la Comisión de Ética, por –supuestamente– haber insultado a la legisladora Karina Beteta, Salaverry aseguró que esta última está utilizando a dos "testigos bamba" con el único fin de sacarlo de la Mesa Directiva.

Salaverry se refiere a Úrsula Letona y Alejandr a Aramayo. La primera dijo que ella, como integrante de Ética, no puede ser testigo. Dijo que estuvo en el Pleno aunque no quiso decir si presenció la presunta agresión verbal de Salaverry.

Letona estuvo presente en el Pleno, aunque no participó en la última votación.

Aramayo, en tanto, dijo a este diario que ese día ella pidió licencia por salud, porque no se sentía bien. "Mientras no me convoque Ética, yo no tengo por qué exponer nada (...) Estaba con licenc ia médica, tengo una dolencia ", indicó.

Para Salaverry, Beteta ha incluido a ambas –Letona y Aramayo– sin siquiera consultarles.

"Los argumentos (de Beteta) carecen de validez", comentó. ❖

Pariona apoya denuncia