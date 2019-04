Informe sobre caso Donayre estará listo a fines de abril

La inmunidad del congresista Edwin Donayre estaría en la cuerda floja.

El legislador de Alianza Para el Progreso (APP) y su abogado César Nakazaki acudieron ayer a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso para presentar sus descargos frente a la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Poder Judicial (PJ) contra Donayre por el “Caso Gasolinazo”.

Como se sabe, en agosto del año pasado, Donayre fue sentenciado a cinco años de prisión en primera instancia por peculado. El PJ lo encontró culpable de hurto y comercialización de combustible del Ejército.

Pero la condena no puede ejecutarse si el Congreso no le levanta la inmunidad parlamentaria. Para Nakazaki eso es improcedente. En la sesión, el letrado argumentó que mientras su patrocinado no sea condenado por una corte superior, seguirá siendo inocente.

“El Congreso quiere hacer lo que le dice la prensa y no su reglamento y Constitución. Donayre no está siendo llamado para ser procesado, sino para que se ejecute una sentencia que no está firme y que será resuelta en dos semanas”, expresó Nakazaki.

Por su parte, Donayre criticó el proceso judicial que afrontó. “La única forma de saber la verdad es conociendo los hechos fácticos desconocidos por congresistas y la prensa”, refutó.

A pocos minutos de finalizar la sesión, Donayre se quebró alegando que este litigio lo ha perjudicado emocionalmente. “Fui entrenado para la guerra, pero no para los ataques que infligen dolor y sufrimiento”, manifestó.

Minutos después, el parlamentario abandonó la Sala Miguel Grau del Parlamento. En el trayecto no declaró a la prensa, subió a un vehículo rojo –que demoró en encender por fallas técnicas– y abandonó el Palacio Legislativo.

Así culminó la sesión. La defensa del congresista de APP se había basado en dos aspectos: demostrar su inocencia y refutar la demanda del Poder Judicial. Respecto a la presunta culpabilidad de Donayre, el parlamentario Edmundo del Águila explicó a este diario que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad no analiza si su colega cometió delitos. “Nosotros solo atendemos el levantamiento de inmunidad en función a la solicitud del PJ”, aclaró.

Lo que viene

El congresista de Acción Popular (AP) explicó a este diario que en 15 días hábiles el informe final sobre Donayre quedará listo. “A fines de abril ya debe estar”, anunció. El acciopopulista avizoró que tal dictamen será contundente debido a que en ese mismo lapso la Corte Suprema emitirá su fallo final sobre el 'Gasolinazo'. Después de ello, el dictamen será sometido a voto y, de ser aprobado, derivado al Pleno para su debate. ❖

Preocupan ausencias de congresistas