Ética investigaría a Jorge del Castillo y Daniel Salaverry

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, informó que la secretaría del grupo que dirige analiza si amerita o no abrir indagación preliminar contra el ex fujimorista y titular del Congreso, Daniel Salaverry, y al aprista Jorge del Castillo. Pero la legisladora afirmó que si hasta el próximo lunes no hay una denuncia contra ambos congresistas, propondrá que se abra una indagación de oficio.

Para Sánchez, en el caso de Del Castillo existen elementos para iniciar una primera investigación.

"Consideramos que hay elementos suficientes para iniciar una indagación preliminar porque la señorita ha salido de viaje en diciembre y ha cobrado", declaró la congresista.

Sobre Salaverry, ella sostuvo que hay que evaluar el contexto de la denuncia.

Como se sabe, al presidente del Congreso se le cuestiona por haber contratado a extrabajadores de su empresa en labores del Legislativo.

A Jorge del Castillo se le pide aclarar cómo es que su asesora cobró sueldo a pesar de que se encontraba de viaje en el extranjero. La República consultó a la presidencia del Congreso sobre estos casos, pero se informó que no se pronunciarán por el momento.

Por la tarde, el parlamentario aprista informó que ya devolvió al Congreso de la República el dinero que cobró su exasesora, y aseguró que la mencionada profesional trabajó hasta diciembre del 2018.

En esa línea, dijo que fue por un error administrativo de su despacho que no se comunicó oportunamente el cese laboral de la trabajadora, y por eso se le pagó el sueldo del mes de enero del 2019.

Del Castillo agregó que solo se le depositó dinero una vez, y sostuvo que su exasesora es una persona honorable, y que nunca hubo mala intención de su parte. Finalmente, expresó que él asume su responsabilidad en este caso por haberse involucrado a una extrabajadora de su despacho congresal. ❖