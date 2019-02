Sobre uniformes y tecnología

Los colegios deben decidir

Idel Vexler, exministro de Educación.

Desde el año 2001 el Ministerio de Educación viene normando sobre el uniforme escolar . La directiva es clara: “No es obligatorio el uso del uniforme escolar único”. Por eso, son los colegios que vienen decidiendo sobre este tema. Deben seguir haciéndolo en el marco de su autonomía institucional. El Consejo Educativo Institucional (en los colegios públicos) que

tiene la participación de los padres de familia es la instancia pertinente. En los privados deben ser los directivos.

Creo que además del uso del pantalón, con lo cual estoy de acuerdo, debiera verse lo referido a réplicas militares que se usan innecesariamente en varios planteles. Este tema debe verse con calma.

Uso de la tecnología

Claudia Schiappa-Pietra, educadora y orientadora familiar.

Francia aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes dentro de ambientes escolares para alumnos entre 3 y 15 años. El Ministro de Educación de Francia afirmó que no se trataba de ponerse de espaldas al desarrollo tecnológico, sino permitir que los niños maduren para hacer uso adecuado de éstos pues a tan corta edad los niños que aún están en proceso de formación no tienen la madurez y autorregulación para hacer uso adecuado de ellos. Inclusive muchos adultos tampoco.

Se busca que los alumnos no se distraigan dentro de clases y que sean capaces de leer un libro, hacer más deporte o jugar libremente en el recreo.