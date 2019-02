becerril se benefició con coiMAS para SU VIVIENDA

La empresaria Mirtha Gonzales confesó que el congresista fujimorista Héctor Becerril se benefició de las operaciones ilícitas de la organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’.

Gonzales Yep admitió que le pagó la remodelación de la vivienda al legislador de Fuerza Popular el año pasado. “Fue a través de Wilfredo Becerril”, respondió cuando le consultaron en Cuarto Poder sobre por qué realizó la compra de materiales requeridos por el exvocero alterno del fujimorismo. El hermano del congresista era el nexo de los sobornos a través de los cuales los empresarios obtenían obras ediles en Chiclayo

Según Gonzales Yep, entre marzo y abril del 2018, Wilfredo Becerril le exigió remodelar la casa de su hermano a cambio de no anularle el contrato a la Constructora CRD en el proyecto de la Planta de Residuos de Chiclayo.

Por esa fecha, Gonzales Yep era consultora de CRD, compañía beneficiada por ‘Los Temerarios del Crimen’ en la licitación de ese proyecto emblemático en Chiclayo en el 2014. Pero en abril del año pasado la Municipalidad de Chiclayo, entonces a cargo de David Cornejo Chinguel, le rescindió el contrato a CRD. Ante ello, para no perder su ventaja empresarial, Gonzales Yep acató arreglar el domicilio del legislador fujimorista en la urbanización Villa Contador, en Trujillo, La Libertad.

“Me comenta que necesita cumplir con una compra, un poco de aquí y otro poco de allá”, expresó.

Mediante una factura del 6 de abril del 2018, a nombre de su empresa Casco Construction, ella detalló la compra para los lujos de la vivienda de Héctor Becerril: S/ 27.540 en Porcelanato Klipen Blanco; S/ 17.698 en Porcelanato Portobello; S/ 340 en Fragua Weber Color Plus y S/ 100 en Fragua Weber Classica Nieve. Al final el gasto general fue S/ 74.140.

Gonzales no tenía liquidez en ese momento, por eso el pago fue a medias con el hermano. “Yo pago unos S/ 48 mil y Wilfredo el resto”, dijo.

Por la compra, el congresista fujimorista no le dijo ni gracias, contó ella. “Héctor Becerril solo me saludó más amable, pero no me tocó el tema”, agregó.

Al final, Gonzales Yep pudo salvar la licitación de CRD.

Pero las riñas comenzaron a mediados del 2018, cuando el fiscal Carrasco agudizó sus pesquisas contra ‘Los Temerarios del Crimen’. “Empiezan a salir reportajes sobre los negocios de Wilfredo. Hasta me dice si puedo pasar la factura (de las compra de materiales) y el 14 de agosto se lo paso”, narró.

El miedo comenzaba a apoderarse de los Becerril. Incluso, la desesperación porque vaya a destaparse la red de corrupción, originó que le pidan que elabore, a través de Casco Construction, un contrato falso para tapar las coimas de los últimos cuatro meses.

La intriga, añadió, ocasionó que el congresista naranja pida retirar los acabados de su vivienda comprados por Mirtha Gonzales. “Me comentó Wilfredo que su hermano estaba tan nervioso que hasta había pensado en picar el suelo para sacar el porcelanato”, dijo.

Debido a estas serias acusaciones, la empresaria viene recibiendo amenazas.

“Temo por mi vida”, expresó desde Miami, Estados Unidos, donde vive evadiendo la orden de captura que tiene desde el año pasado por este caso en la que el fiscal Carrasco la tiene en la lupa.

El 11 de febrero, la Sala Penal de Apelaciones Vacacional de Lambayeque ratificó la orden de detención preliminar dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo por el caso Los Temerarios del Crimen.

Gonzales será un elemento clave en la investigación. En su descargo, ella reconoció haber pagado coimas a los hermanos Becerril y al exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel en tres oportunidades antes y durante la ejecución del proyecto de residuos sólidos.

Como se sabe, en la actualidad esta obra sigue inconclusa pese a que la Cooperación Suiza aportó S/ 11 millones en el 2013.

En la ceremonia de inicio del proyecto, el congresista Becerril puso la primera piedra y luego no volvió a pronunciarse. Mientras que su hermano, con quien Gonzales coordinó la remodelación de la casa del fujimorista, sigue prófuga.

Al cierre de esta nota, el legislador naranja no respondió sobre el testimonio de la empresaria que lo delató. No obstante, otro de sus hermanos, Antonio Becerril, ya ha reconocido que recibió coimas de la Constructora CRD.

Según la Fiscalía, para ganar la licitación, Gonzales Yep se reunió con el exalcalde Cornejo Chinguel. Esta versión fue corroborada por el exalcalde de Chiclayo y los exregidores Boris Bartra y Luis Carlos Cabrejos, quienes aseguraron a la Fiscalía que los proyectos ilícitos en esta ciudad eran parte de “un proyecto político”. ❖

Empresa que pagó coimas ganó ocho obras en el 2018