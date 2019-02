Vizcarra: No solo colaboro, sino que exijo a Fiscalía que investigue aportes a PPK

El jefe del Estado, Martín Vizcarra, mostró su predisposición para esclarecer en el Ministerio Público los supuestos aportes económicos que habría recibido Peruanos por el Kambio (PPK) de una empresa vinculada al "Club de la Construcción", en la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2016.

"No solo colaboro, sino que exijo que el Ministerio Público haga un trabajo riguroso de investigación del proceso de financiamiento y uso de los recursos económicos de la campaña de todos los partidos que participaron en la campaña del 2016, incluido el partido que llegó al gobierno. No he participado en la parte financiera ni económica, ni en ninguna reunión de financiamiento", precisó en conferencia de prensa en Cusco.

Un aspirante a colaborador eficaz reveló a la Fiscalía que una empresa del "Club de la Construcción", que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, dio US$ 100.000 a la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que en la cita en la que se acordó el aporte estuvo Vizcarra.

El mandatario reiteró que no tuvo ninguna intervención en la recepción de dinero. Recordó que en los primeros meses del 2016 hubo un problema con el jefe de campaña, por lo que Kuczynski le pidió que lo reemplace. "Había los encargados de buscar los financiamientos y administrar ese dinero, del cual yo no sé si habrá habido en ese proceso algunos temas irregulares", dijo.

Vizcarra insistió en que tiene autoridad moral para luchar contra la corrupción porque tiene un accionar intachable.

"Tenemos la autoridad moral para señalar de frente a los corruptos y pedirle al Ministerio Público y al Poder Judicial que pongan todos sus esfuerzos para que no exista la impunidad y que los corruptos tengan el castigo que la ley especifica para ellos", expresó.

“Se busca distraer la atención”

- Según el presidente Martín Vizcarra, las denuncias en su contra buscan confundir a la población cuando se está por firmar el acuerdo de colaboración en Brasil que permitirá esclarecer el caso Lava Jato. “Los exfuncionarios de Odebrecht darán los nombres de las personas, funcionarios y autoridades que están comprometidos en los actos de corrupción. Se quiere confundir a la gente”, observó.

- Dijo que al final la gente sabrá quiénes realmente han generado este manto de corrupción.