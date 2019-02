Fujimori seguirá en la cárcel: Justicia ratifica la anulación del indulto

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ratificó la anulación del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien tendrá que cumplir en prisión la condena de 25 años que le fue impuesta por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La sala presidida por el juez supremo Jorge Salas Arenas confirmó por unanimidad la decisión que adoptó el juez supremo de primera instancia Hugo Núñez de anular en definitiva el indulto que le fue concedido el 24 de diciembre del 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La resolución judicial dice que se declara infundada la solicitud de nulidad planteada por la defensa de Alberto Fujimori para que se declare procedente el control de convencionalidad por incompetencia del Juzgado de Investigación Preparatoria.

Asimismo se confirma la resolución del juez del Juzgado Supremo de Investigación que resolvió declarar que carece de efectos jurídicos la RS 281-2017 que concedió indulto por razones humanitarias al sentenciado Alberto Fujimori.

En los fundamentos la resolución precisa que no hay otra forma distinta que la carcelaria para que se cumpla la sentencia, estableciéndose que Fujimori tiene males propios de la ancianidad que pueden ser atendidos encontrándose en prisión.

Añade que en el ordenamiento legal no hay otra posibilidad que el encierro carcelario y no es posible el arresto domiciliario ni el empleo del grillete electrónico.

El abogado para el caso Barrios Altos, David Velasco, consideró que es una resolución que satisface la expectativa de las víctimas y supone un éxito frente a la impunidad que aplicaba un indulto humanitario por graves violaciones a los derechos humanos y lesa humanidad.

Explicó que en el caso de Barrios Altos se habla de graves violaciones y en La Cantuta se trata de crímenes en el contexto de lesa humanidad.

Sobre lo declarado por Martha Chávez, quien dijo que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad sino por delitos comunes, Velasco sostuvo que Martha Chávez “parte del desconocimiento o intenta confundir a la opinión pública”.

Ante una posible ley para que el exdictador cumpla su condena con prisión domiciliaria, el abogado dijo que no cumple con los requisitos, pues no ha pagado la reparación civil, no se ha resocializado y tampoco ha cumplido los 2/3 de la pena. “De los 25 años de prisión ha cumplido 11 y debe haber estado en prisión 16 años y 6 meses”, puntualizó.

La excongresista María Luisa Cuculiza dijo que sus acusadores quieren ver muerto al expresidente; mientras que el Comité Ejecutivo de Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el que discrepan del fallo.

Consideran que Fujimori padece múltiples enfermedades, por lo que tenerlo en prisión es prácticamente una condena a muerte.

Se ratifican en la potestad del presidente de la República de otorgar el indulto y dicen que seguirán luchando por la libertad de Alberto Fujimori.❧

El caso está cerrado para Fujimori