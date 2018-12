Yonhy Lescano: "Círculos masónicos resolverán asilo de Alan García"

En más de una ocasión, el expresidente Alan García ha sido vinculado con la sociedad de la masonería. En tanto, hoy, en plena solicitud de asilo diplomático a Uruguay, el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, ensaya la tesis que el exmandatario podría recibir este beneficio por su cercanía con los círculos masónicos.

"El asilo de Alan García no se resolverá con fundamentos jurídicos ni políticos, sino en base a los amigos y círculos masónicos que en común tiene con [el] presidente de Uruguay y otros políticos como Sanguineti. No solo lo digo yo, sino [también una] influyente senadora uruguaya", publicó el parlamentario en sus redes sociales.

Pese a que esta hipótesis parece extraída de un cuento ficticio, no está tan alejada de la realidad. La buena relación de Alan García, al igual que otros políticos peruanos (Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Yehude Simon, etc.) con las logias masónicas, no es suposición descabellada.

Ya en alguna ocasión el expresidente Alan García concedió un discurso para la Gran Logia de Colombia, organizada por la asociación Victor Raúl Haya de la Torre del Valle de Bogotá. En dicha ocasión sostuvo: "Y he visto en mi padre la unción, el respeto del rito de esta causa sagrada que es para nosotros la masonería".

Sin embargo, este es solo el inicio para explicar la tesis del congresista Yonhy Lescano, pues, hay para él hay un motivo específico que sustentaría su teoría: el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, pertenece a la Gran Logia de la Masonería de su país.

(Tabaré Vásquez - presidente de Uruguay / Foto: El País de Uruguay).

En tanto, por este motivo, es que el legislador acciopopulista afirma que -probablemente- se le pueda conceder el asilo diplomático al expresidente investigado por el caso Odebrecht.

Como dato extra hay que señalar que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú durante el gobierno de Alan García, también forma parte de una logia masónica. Atala Herrera tiene actualmente impedimento de salida del país, investigado por la fiscalía por un depósito de US$1’300.000 que le hizo la empresa Odebrecht a una cuenta del Banco de Andorra en el 2007.