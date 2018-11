Keiko Fujimori responde a Carlos Galdós por comentarios ofensivos

Los pronunciamientos a raíz de los comentarios ofensivos del conductor radial, Carlos Galdós, en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fueron diversos y en rechazo por los agravios que hacía el personaje no en función a los delitos presuntamente cometidos por la imputada, sino por su condición de mujer.

En este sentido, la investigada por lavado de activos y sindicada de formar una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular, se pronunció en Twitter y agradeció a quienes la apoyaron frente a los agravios del despedido columnista de Somos.

"Pero no solo me denigró a mí, lo hizo con todas las mujeres que hoy vivimos en prisión. No deja de sorprenderme la capacidad de algunos de disfrutar y burlarse del dolor ajeno", destacó la hija del exdictador Alberto Fujimori.

p. Keiko Fujimori: Agradezco profundamente las múltiples muestras de apoyo frente a los agravios recibidos de una persona que utilizó su condición de estar sentado frente a un micrófono para denigrarme. (1/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 29 de noviembre de 2018

No obstante, hubo quienes también le recordaron a la imputada, que actualmente se encuentra recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, que su partido no tomó las medidas suficientes contra el denunciado Moisés Mamani y por ello tenía una doble moral.

Las declaraciones del conductor de Radio Capital terminó con el despido del espacio que tenía en el Grupo El Comercio, pese a las disculpas públicas que emitió en televisión.

Asimismo, cabe destacar que el punto de partida para las declaraciones de Galdós fueron las revelaciones de Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, quien indicó que su defendida se bañaba "con una jarrita" en el penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva por orden del juez Richard Concepción Carhuancho.

Ni Keiko Fujimori, ni ninguna mujer, debe ser objeto de burlas por su cuerpo o apariencia. Eso es machismo puro y merece nuestro rechazo. Si se quiere señalar diferencias políticas basta mencionar su autoritarismo y sus presuntos delitos. #NiUnaMenos — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 27 de noviembre de 2018

A ello siguieron indignaciones de parte de muchos usuarios y otras personalidades de la política debido a que Galdós llevó la broma al extremo de injuriar a Keiko Fujimori. "Si se quiere señalar diferencias políticas basta mencionar su autoritarismo y sus presuntos delitos", escribió la congresista Indira Huilca también en Twitter hace dos días.