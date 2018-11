Caso Moreno: hubo citas con Hinostroza, según la Fiscalía

En un plazo de 48 horas, la jueza Elizabeth Arias, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidirá el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra el exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero, solicitado por la fiscal Giovanna Mori.

En audiencia pública, la representante del Ministerio Público sustentó el pedido de variación de comparecencia por prisión preventiva para Moreno, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias al haber entregado la concesión del proyecto de la Costa Verde del Callao a la empresa Odebrecht a cambio de US$ 4 millones.

REGLAJE A WILBUR

La fiscal reveló que en el allanamiento a la casa de Félix Moreno, en la Molina, se encontraron videos de un presunto reglaje al asesinado Wilbur Castillo.

“Se utilizan las cámaras del Gobierno Regional del Callao para identificar el vehículo donde se moviliza esta persona, así como el teléfono celular que aparece en la parte posterior del vehículo”, aseguró.

Wilbur Castillo fue asesinado el 2015 de 25 balazos después de que acusara amenazas de muerte en su contra por haber denunciado el 2012 la existencia de una presunta red de chuponeo de los miembros de Chim Pum Callao, entre los que estaba Félix Moreno.

La fiscal Giovanna Mori también informó que se incautó una agenda de Félix Moreno en la que se consignaban reuniones con el exmagistrado César Hinostroza Pariachi e incluso reveló que la hermana del prófugo exjuez, Edith Hinostroza, fue beneficiada con una plaza de trabajo en el Gobierno Regional del Callao, bajo la presidencia de Moreno.

Según la fiscal, los testigos y funcionarios del Callao que han sido citados para declarar han recibido amenazas, por lo que considera que hay una evidente obstrucción a la justicia de parte de Moreno.

Añadió que prueba de ello es que pidió los libros de visitas del 2012 al 2014 y en el Gobierno Regional del Callao le dijeron que esos libros se han perdido, por lo que el caso es materia de una denuncia en el Ministerio Público.

Asimismo, sostuvo que Moreno Caballero no tiene arraigo, pues quedó demostrado que no vive en la vivienda de la Av. Guardia Chalaca, Callao, en la que habitan sus padres, y cuando se hizo la inspección no estaba Moreno y tampoco se encontraron sus pertenencias.

Dijo que las cosas personales del imputado sí estaban en la vivienda de La Molina, en la calle Pucará, pero esa propiedad está a nombre de su esposa Rosmery Segura, por lo que no hay una vivienda que Moreno pueda acreditar como su residencia.

SE DEFIENDE

En su defensa, el abogado de Félix Moreno, Eduardo Roy Gates, negó los cargos contra su defendido, asegurando que siempre ha colaborado con las investigaciones judiciales y pidió a la magistrada que si toma en cuenta las acusaciones de la fiscal, puede agravar las condiciones de la comparecencia, pero no disponer la prisión preventiva.

“Podría dictarse el impedimento de salida del país del señor Moreno y firmar cada 15 días, pero no hay motivos que justifiquen una prisión preventiva”, aseguró Roy Gates.

Según el pedido de prisión preventiva, el exgobernador realizó gestiones a favor de Odebrecht modificando “las cláusulas de las bases para restringir la participación de los competidores”.

Además, habría utilizado el dinero del presunto soborno para solventar la contratación de Luis Favre, a quien le pagaron U$S 2 millones por la campaña publicitaria en las elecciones del 2014.❧

No asistió a la audiencia por la transferencia de cargo en Callao

Moreno se ausentó de la audiencia, argumentando, con un documento simple, que está en pleno el proceso de transferencia de cargo en la gobernación regional del Callao. Para la fiscal es una muestra de su negativa a colaborar con la justicia.

En la audiencia pública, la jueza Elizabeth Arias dispuso que la seguridad retire de la sala a un individuo que hizo bulla mientras filmaba. Ese personaje fue visto en las afueras de la Sala Penal con una portátil del Callao que apoyaba a Moreno.

En los negocios de Moreno con Favre fue citada más de una vez su cuñada Yesenia Segura, esposa del alcalde de San Miguel Eduardo Blest.