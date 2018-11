ONPE aclara no ser consultada por PL de financiamiento ilegal de partidos políticos

El Proyecto de Ley que busca incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas, fue agendada para debatirse en el Pleno sin pasar primero por la Comisión de Constitución, además de tener modificaciones como limitar a la Fiscalía en investigaciones a los partidos políticos.

En este punto, se consigna además, que el Ministerio Público no puede iniciar acciones si es que la ONPE no emite un informe preliminar. Por ello, la institución publicó en un comunicado que no señala que no le han sido consultadas las disposiciones complementarias de este PL.

"Manifestamos nuestra preocupación acerca de las disposiciones complementarias que estaría atribuyendo a la ONPE funciones que corresponden a otro organismo constitucional autónomo - Fiscalía de la Nación", se revela en la publicación en redes sociales.

#Comunicado | Ante iniciativa legislativa que establece sanciones penales a la violación de las normas existentes sobre financiamiento partidario, la ONPE informa a la comunidad lo siguiente: pic.twitter.com/o72iWTkHTS — ONPE (@ONPE_oficial) 22 de noviembre de 2018

Asimismo, se exhorta a que, en el marco del referéndum programado para este 9 de diciembre, "el proyecto debe ser sujeto a mayor diálogo y debate".

Como se recuerda, fue la legilsadora Marisa Glave quien alertó de esta iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Justicia presidida por Alberto Oliva, pero que después la Junta de Portavoces decidió llevarlo al Pleno con exoneraciones. "La necesidad de este informe limitaría su actuación (del Ministerio Público), incluso desde la etapa preliminar", indicó.

Asimismo, en el dictamen que incluye un texto sustitutorio, se consigna una sanción menor para los responsables, ya que cambió de una pena de 8 a 15 años a otra reducida de 6 a 13 años.

Por esta razón, incluso el Ministerio de Justicia alcanzó observaciones al Congreso porque no solo recorta facultades al MP, sino que también es menos drástico contra estos delitos que, en el caso de Fuerza Popular, ya tiene consecuencias como las prisiones preventivas por lavado de activos y organización criminal.