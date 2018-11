Hinostroza cambia de abogado y pelea su libertad condicional

Por: Soledad Valle - Madrid

La firma internacional Polanco & Seijas Abogados es el nuevo despacho de confianza de la familia de César Hinostroza para llevar el proceso de asilo y extradición del exjuez peruano, que se está librando en España. Adrián González Baena, experto penalista y hasta hace unos días el abogado del fugado magistrado, confiesa que la decisión de la familia de dejar de contar con sus servicios le ha dejado un tanto aliviado. “Este es un asunto muy político”, afirma.

El cambio de representación legal habría sido decisión del hijo de Hinostroza, quien también es abogado, reside en Estados Unidos, y buscaba una firma más potente. En estos momento el abogado Javier Ruiz, de Polanco & Seijas Abogados, sería el letrado designado por el despacho para encargarse del asunto.

PUEDES VER Enco: “No existen ninguna de las causales para rechazar la extradición de Hinostroza”

El recurso de reposición y también el de apelación a la decisión del juez español José de la Mata de enviar a prisión al fugado fue presentado en el tiempo previsto. En pocos días se espera conocer la decisión sobre el primero, el de reforma. De acuerdo con González Baena, él se encargó de prepararlos, aunque los terminó presentando la nueva firma.

Lo más probable es que el juez español José de la Mata rechace revisar su decisión de prisión preventiva, comunicada y sin fianza, según el penalista. Entonces, se activaría un segundo recurso, el de apelación, que debería resolver todos los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

“Aquí sí cabría la posibilidad de que Hinostroza salga en libertad de manera condicional, con la obligación de presentarse a las autoridades periódicamente, si se observa que no hay riesgo de fuga”, dice el abogado. El tiempo para la resolución de esta apelación sería antes de un mes.

Pero para tener una visión más clara del momento en el que está el proceso contra Hinostroza hay que hacer memoria. Sobre el prisionero están pendientes dos decisiones, la de extradición, en la que trabaja el Gobierno peruano, y la solicitud de asilo político. Según la legislación española, la segunda tiene prioridad sobre la primera, de manera que se debe resolver la orden de asilo en primer lugar, para luego pasar a valorar la extradición.

“El plazo obligado para resolver la solicitud de asilo político internacional es de seis meses”, explica González Baena.

De este modo, es difícil hacer predicciones sobre el futuro del exmagistrado fugado de su país. Para entender todo mejor, quizás haya que tener en cuenta la conclusión del ya exabogado de Hinostroza, al advertir de que “este es un asunto muy político”.

La rutina en la prisión española

A las 8:00 a.m. suena el despertador. Café con leche y un bollo de pan con mantequilla y mermelada es el desayuno de los reclusos. También al exjuez César Hinostroza. Puede no desayunar, pero debe estar fuera de su celda a las 9:00 a.m. para empezar con talleres, paseos por el patio, lectura o ejercicios. Hay que llenar el tiempo hasta la 1:00 p.m., cuando se sirve la comida: un menú elaborado con supervisión de nutricionistas.