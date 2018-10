Solo la prisión preventiva de Keiko permitirá investigar

Al filo del precipicio. En el segundo día de la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez Gómez dibujó un panorama sombrío para el futuro de las investigaciones, si la lideresa de Fuerza Popular se mantiene en libertad.

Enfatizó que solo la prisión preventiva de Fujimori y 10 de sus principales se garantiza averiguar la verdad. "La judicatura debe entender que una medida menos grave, como la comparecencia restringida, no garantiza los fines del proceso penal, pues hay un peligro de fuga y obstaculización", aseveró.

La elocuencia del fiscal generó una mayor confrontación con los abogados que la que se produjo el miércoles. Además, el fiscal los provocó, a cada momento. Los abogados salieron del letargo, pero no lograron afectar la posición de la fiscalía. El fiscal avanza imparable y sin inmutarse.

Pérez habla para el juez Richard Concepción Carhuancho. Para los medios de comunicación. Para la opinión pública, que sigue la audiencia, a través de Justicia TV, el canal de internet del Poder Judicial. Cuando no habla está coordinando, vía mensajes por celular, con sus colaboradores, fuera de la sede judicial.

Peligro permanente

Durante su intervención, el fiscal Pérez deja en claro que los peligros están fuera, que siguen actuando mientras se realiza la audiencia, con Fujimori y sus colaboradores sentados, a unos metros del juez.

Mientras expone se difunde a los medios que el fiscal de Control Interno de Lima, Luis Germaná Matta, le pide que en 24 horas informe sobre las críticas que realizó al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, en una entrevista el 2 de agosto, y hace dos semanas en una conferencia en México.

Luego, le informa al juez que el lunes, 22 de octubre, el Área de Denuncias Constitucionales de la fiscalía de la Nación les pidió a sus fiscales adjuntos Wálter Villanueva y Jorge Vargas un informe sobre la intervención de los congresistas Úrsula Letona, Rosa Bartra, Karina Beteta y Víctor Albrecht en allanamiento a locales de Fuerza Popular.

El fiscal se queja de que la responsable de dicha área, que trabaja con el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, no debe dirigirse a sus adjuntos, sino que tendría que haberle pedido esa información directamente a él.

Derecho de defensa

Los abogados solo miran al juez, quien no tiene las respuestas que esperan.

El abogado Humberto Abanto reclamó que el fiscal dé a entender que él forma parte de un staff o brazo legal de la organización criminal por ejercer la defensa de Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Herz y del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila y haberse presentado en el allanamiento de la casa de Vicente Silva Checa.

"Silva Checa es mi amigo, solo lo asesoré un momento, hasta que llegó su abogada", explica Abanto. El abogado está incurso en una investigación sobre una serie de laudos arbitrales favorables a la constructora Odebrecht.

El objetivo es detenerme, eso lo tengo claro, me van a detener", declaró Abanto a La República, a la vez que pidió la intervención del Colegio de Abogados de Lima.

Sobre este tema, el miércoles, el juez dijo que los investigados tienen libertad para elegir a sus abogados, pero deben verificar que no exista un conflicto de intereses. Ayer, solo respondió que en su turno, presente sus descargos.

En la tarde, la abogada le pidió al juez darle igual trato que a la fiscalía, luego que el juez le pidió cordura. El fiscal había dicho que no creía en la posición de la defensa, ella respondió que no le importaba que el fiscal no le crea, sino que se escuche sus argumentos.

"Punto" o "punto final", dicho por la abogada, terminó la discusión, pero quedó la sensación de que muchos no escucharon la "n" de punto. Si el juez vuelve a escuchar el audio probablemente, sancione a la abogada.

Hasta 16 años

El fiscal José Domingo Pérez explicó que de acuerdo con la pretensión de la fiscalía de acusarla como líder de una organización criminal responsable del delito de lavado de activos agravado, se espera que se le imponga una pena de prisión, en el rango de 13 años y cuatro meses como mínimo y 16 años 6 seis meses, como máximo.

Ante esta alta pena, indicó que existiría un peligro de fuga y obstaculización de la investigación, pue no existen evidencias de que Keiko Fujimori tenga arraigo en el país, es decir, que podría viajar al exterior en cualquier momento, pues no tiene propiedades y vive en una casa alquilada.

Llamo la atención que pese a tener ingresos considerables, el 2015 por hasta 200 mil dólares, prefiera vivir en una casa alquilada donde paga 1,600 dólares mensuales. También dijo que ha cambiado de dirección entre las elecciones del 2011 y 2016.

También cuestionó que sea real su trabajo como presidenta de Fuerza Popular. "Me ha presentado una constancia firmada por el exsecretario general, José Chlimper, el mismo que de acuerdo con otro testigo, movió 210 mil dólares en efectivo.

Indicó que, incluso, un testigo reveló a la fiscalía que lo buscaron para que imprima las boletas de pago de Keiko Fujimori.

Luego, anotó que la organización criminal infiltrada en Fuerza Popular, de acuerdo con la declaración de los testigos protegidos, ha desplegado acciones para amedrentar a los testigos o tener operadores en el sistema de justicia que los ayuden.

El fiscal insistió en el documento incautado en la casa de Vicente Silva Checa, donde se dan una serie de instrucciones sobre cómo enfrentar las investigaciones, en realidad son las acciones que se iban a desplegar para perturbar las investigaciones.

Al respecto, lo que generó la protesta del abogado Humberto Abanto, el fiscal dijo que hay un staff legal o brazo legal que presta asesoría permamente o discontinua para el logro de los objetivos de la organización criminal.

Por ejemplo, dijo las testigos Liz Documet y Liulit Sánchez Bardales denunciaron que se sintieron coaccionadas a cambiar su primer declaración sobre los aportes falsos, luego de recibir la visita de gente o abogados del fujimorismo.

El fiscal tmbién se refirió al encuentro de Keiko Fujimori y el exjuez César Hinostroza que habría tenido como objetivo tener el apoyo de la Corte Suprema para archivar la investigación por lavado de activos.

Igualmente, puso como otro elemento del peligro procesal el apoyo que Fuerza Popular da en el Congreso al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, lo que buscaría, consideró, sacarlo de este caso. ❧

Viernes

Audiencia. El juez Richard Concepción reanudará hoy a partir de las 10:00 de la mañana, la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori y sus 10 colaboradores.

ASesores. Hoy se debatirá sobre Vicente Silva Checa y, luego, continuarán con Pier Figari, Ana Herz yJaime Yosihama .

Veredicto. El juez dará a conocer su decisión cuando termine de analizar caso por caso. Será el final de todo.

Demanda al juez Concepción respetar debido proceso

Luego de la intervención del fiscal y de su abogada, el juez Richard Concepción Carhuancho concedió el uso de la palabra a Keiko Fujimori. Ella estaba lista. Tenía un discurso preparado que pasó a leer.

Keiko Fujimori dijo que le preocupa que el juez tenga un criterio ya tomado que no iba a cambiar por lo que ella dijera, temor que se había incrementado luego que rechazó, en unas horas, la recusación que presentaron en su contra.

Añadió que la fiscalía y los testigos están mintiendo y que ella no tiene ninguna intención de fugar del país, pese a vivir en una casas alquilada y no en una de su propiedad. Cuando mi padre se fue a Japón, sabía que iba a renunciar, y me quedé en el país, afirmó.

Domingo Pérez Dice:

“No voy a cuestionar si ser presidenta de un partido es equiparable a un trabajo remunerado”.

“Dejo constancia de que este es un documento oficial recogido por el Ministerio Público de la Superintendencia de Migraciones. No como el documento que se exhibió en el chat La Botica, el cual el grupo de Keiko Fujimori obtuvo y lo publicitó para demostrar el viaje de un fiscal”.

“La testigo declaró: En mi anterior declaración no se han presentado todas las condiciones, ya que me sentí coaccionada. El viernes 12 de octubre del 2018 vino una mujer al lugar donde me encontraba detenida a decirme que me convenía decir que soy una aportante”.

“El testigo protegido declaró que Fuerza Popular considera como su enemigo público al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por eso dispusieron apoyar a Pedro Gonzalo Chávarry como fiscal de la Nación”.

“No debería sorprendernos que actúen de esa manera (amedrentando a testigos) si tienen entre sus colaboradores a una persona (Vicente Silva Checa) que trabajó en los '90 al lado de Vladimiro Montesinos”.

“Solo la prisión preventiva garantiza la averiguación de la verdad. Hay testigos que tienen temor a declarar. Operadores estatales que se han visto perjudicados por investigar. Estamos ante una organización criminal”.