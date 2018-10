Reátegui fue el nexo para falsos aportantes de Fuerza 2011

Un testigo protegido interrogado por el fiscal José Domingo Pérez sindicó al congresista Rolando Reátegui como el puente utilizado para conseguir falsos aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Según la investigación publicada ayer por IDL Reporteros, los asesores de Fujimori Higuchi, Ana Herz de Vega y Pier Figari, fueron quienes le ordenaron al congresista Reátegui realizar esa actividad ilícita.

Reátegui, declaró el testigo, viajó a la región San Martín para consumar este hecho. Para lograr el cometido, contó con la ayuda de su asesor Ronald del Castillo.

La lista de personas que brindaron sus nombres para figurar como aportantes son Marizol Valles Chong con US$ 10 mil, Liuiluth Sánchez Bardález con US$ 5 mil, Pedro Velayarce Llanos con US$ 10 mil, Rafael del Castillo Reátegui con US$ 5 mil y Jean Louis Maze Canm con US$ 10 mil.

El parlamentario también habría convocado al exburgomaestre de Nueva Cajamarca Nolberto Rimarachín, para que este ayude en encontrar a personas que presenten su identidad para registrarlos como aportes a la campaña fujimorista.

La confesión también involucra a más congresistas y dirigentes fujimoristas.

Precisó que los asesores de Fujimori Higuchi también solicitaron a los congresistas Héctor Becerril, Cecilia Chacón, Federico Pariona, Pedro Spadaro y a Carlos Raffo, Rufilio Neyra, Ricardo Pando y Martha Moyano sumarse a la búsqueda de falsos aportantes.

Detrás de esta estructura montada en la interna del fujimorismo, figura Vicente Silva Checa, quien estuvo preso por trabajar para Vladimiro Montesinos.

“Silva Checa es el asesor que toma las decisiones en el partido. Keiko Fujimori consulta con dicho asesor”, confesó al fiscal Domingo Pérez.

Otro operador es el contador de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, quien después de revelarse los aportes fantasmas a Fuerza 2011, viajó por todo el país a ubicar a las personas que otorgaron sus nombres y así convencerlas de guardar silencio.

Todo se planeó desde la casa de Bucaré

- El testigo protegido con la clave TP 2017-55-3 precisó que las actividades de lavado de dinero datan de enero y febrero del 2011 en el local de Fuerza Popular en la Calle Bucaré 559, en La Molina. Este inmueble pertenece al exsecretario fujimorista Joaquín Ramírez.

- Este testimonio fue brindado al fiscal Pérez Gómez el domingo 14 ante la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía. Luego de confesar estos detalles, el testigo solicitó garantías para su vida y de su familia debido a que toda la información que brindó “son temas absolutamente relevantes y la verdad”.

- Después de que se revelaron las investigaciones a Fuerza Popular, la alta dirigencia fujimorista relegó al congresista Reátegui.