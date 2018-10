Pablo Sánchez cuestiona retiro de la fiscal Delgado

A propósito del sorpresivo retiro de la fiscal Erika Delgado, del Equipo Especial caso a cargo del fiscal José Pérez que investiga los aportes ilegales de Odebrecht a las campañas electorales de Fuerza Popular y del Apra, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez dijo que si bien es potestad del titular del Ministerio Público tomar una medida así, debe tenerse mucho cuidado para no poner en riesgo la investigación.

“El fiscal de la Nación, si bien tiene facultad para hacer cambio de fiscales, no puede separar a una fiscal que investiga casos muy importantes sin que exista justificación suficiente e informe previo de su jefe inmediato”, advirtió.

Sánchez explicó que cuando se requiere mover a un fiscal adjunto u otro personal, siempre se consulta al fiscal titular o al coordinador, más tratándose de fiscalías especializadas con casos tan importantes. En estos casos se pide informe previo al fiscal provincial o al coordinador para descartar que el movimiento no afecte la planificación del trabajo ni las investigaciones.

Además, cuando se mueve a un adjunto a pedido del fiscal provincial o el coordinador por otro motivo, eso se consigna en la resolución respectiva.

Cabe señalar que en la resolución que concluyó el nombramiento de Erika Delgado, firmada por Gonzalo Chávarry, no se indican los motivos de su salida del Equipo Especial.

El cambio de las fiscales adjuntas Erika Delgado, del Equipo Especial, y Leydi Rojas, de las fiscalías anticorrupción de Lima, han generado gran incertidumbre en las fiscalías. En ambos casos no se consultó a los fiscales titulares la salida de los fiscales, por lo que el trabajo que venían realizando ha tenido que redistribuirse a otros fiscales, recargando las tareas en cada caso.

Pérez ratifica críticas

De otro lado, durante su disertación en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 realizado en México, el fiscal José Domingo Pérez Gómez corroboró su crítica al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Refirió que existen cuestionamientos contra el titular del Ministerio Público, sobre lo cual ya ha manifestado su posición.

“Me reafirmo en lo que he señalado anteriormente. No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto de las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción”, señaló. ❧

EL DATO