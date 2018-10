Presidente Vizcarra recibió autógrafa de 'Ley Fujimori'.

Momento decisivo. El despacho del presidente Martín Vizcarra recibió la autógrafa de la denominada 'Ley Fujimori', que otorga libertad bajo arresto domiciliario para reclusos adultos mayores. Estatuto que beneficia al ex dictador Alberto Fujimori y a su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Con el recibimiento de esta iniciativa aprobada en el Congreso, el presidente Martín Vizcarra tendrá 15 días para reglamentar y promulgar la norma o en todo caso observarla y retornarla al Congreso. El plazo culminará este lunes 5 de noviembre.

La norma especifica que los adultos mayores que reciban este beneficio, no solo tendrían la opción del arresto domiciliario, sino también les permitirá completar sus condenas con libertad “de desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala el penado” controlado por un un grillete electrónico.

Asimismo, el estatuto indica que pueden acceder a este beneficio los reclusos que hayan cumplido al menos un tercio de sus sentencias. En ese sentido, la edad mínima para acceder a esta utilidad varía según las circunstancias, con un rango va entre 65 y 78 años.

La polémica surge a raíz que tanto el ex dictador Alberto Fujimori como su ex asesor Vladimiro Montesinos, no han sido sentenciados por "terrorismo, sicariato, traición a la patria, feminicidio, delito contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal", que son los delitos que exceptúan al recluso de este beneficio.

De otro lado, según el artículo 90 del Congreso, el presidente Martín Vizcarra tiene la opción de observar esta ley. "Las observaciones se tramitan como cualquier proposición, pero correrán en el expediente que dio origen a la ley observada y su reconsideración por el Congreso requiere del voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso", señala dicho artículo.