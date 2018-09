Belmont: “Me sorprende que no haya debate con Reggiardo” [VIDEO]

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, se mostró sorprendido al enterarse que no habría un debate entre él y su adversario de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo.

Según indicó Belmont, los equipos de ambos nunca se reunieron. “No me enteré nunca [que no había debate] (…) no se reunieron [los equipos de ambos] me sorprende que no haya debate será por una cuestión de tiempo”, precisó.

Sin embargo, en la víspera, el partido de Perú Patria Segura anunció que “los representantes de Ricardo Belmont y Renzo Reggiardo” revisaron las distintas alternativas para el debate y quedó pendiente “de establecer día y hora del evento” y rechazaron que se busque entorpecer el debate del Jurado Nacional de Elecciones.

Al parecer, Ricardo Belmont desconocía de esta reunión y menos aún que el debate se había cancelado.

Por otro lado, el candidato al sillón municipal cuestionó a los todos sus adversarios por buscar generar polémicas y no mantener un tono de comunicación adecuado y sin ataques.

“Ahora todo es bronca (…) ya no pensamos en Lima, pensamos quien debe ser el candidatos y eso maltrata mucho a la ciudadanía”, recalcó.

Al ser consultado sobre si debatiría con otros candidatos, además de Renzo Reggiardo, Belmont afirmó que ahora todos quieren debatir con él. “Los 20 candidatos se me han colgado al pescuezo para debatir ahora que estoy primero en las encuestas”, agregó.