Congreso dio voto de confianza y acordó aprobar reformas del plebiscito en 15 días

Pese a las discrepancias y cuestionamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, que marcaron la agenda política en los últimos meses, la cuestión de confianza que presentó ante el Pleno el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, fue aprobada con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Solo se opusieron a la confianza 11 congresistas de Fuerza Popular, nueve del Frente Amplio y los legisladores independientes Jorge Castro y Julio Rosas.

El legislador oficialista Gilbert Violeta informó que en Junta de Portavoces se consensuó dar la confianza, así como debatir y votar las cuatro reformas constitucionales hasta, como máximo, el 4 de octubre.

Esa fecha, sin embargo, no apareció en el documento firmado por los voceros y aprobado por el Pleno, ni en el oficio enviado a Palacio de Gobierno por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, según advierten algunos analistas políticos.

"Todo se aprobará para el 4 de octubre. Es el compromiso que asumió la Junta de Portavoces", dijo Salaverry a este diario al ser consultado por la ausencia de documentos oficiales del Congreso que lo confirmen.

En las calles, la ciudadanía espera acudir a las urnas para decidir sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección de congresistas, la regulación del financiamiento de los partidos políticos y el retorno a la bicameralidad.

Sin embargo, ayer la congresista fujimorista Luz Salgado aseguró que se podría someter a referéndum solo dos proyectos. Los otros dos, explicó, los aprobaría el propio Congreso en dos legislaturas. Es decir, aún el Ejecutivo no puede cantar victoria.

ENFRENTÓ A LA OPOSICIÓN

En su presentación ante el Pleno, el premier Villanueva no se ciñó al libreto. La provocación que llegó desde los escaños de Fuerza Popular lo obligaron a improvisar. Y salió bien librado, con un mensaje que más que hablarles a los congresistas, le hablaba a la calle.

Más que destacar los beneficios técnicos de las propuestas de reforma constitucional planteadas por el Ejecutivo, Villanueva hizo una invocación política: el Parlamento debe acompañar al pueblo que exige un cambio.

"Un mamarracho" fue la expresión que salió desde el fujimorismo, mientras el premier destacaba el hecho de que el día anterior, y sin mayores cambios de fondo, el Congreso aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Fue en ese momento que Villanueva dejó de lado el discurso que había llevado -unas ocho páginas- y tuvo que responder la provocación.

"Entonces, el proyecto de reforma judicial fue como dijeron por ahí, ¿mamarracho?, fue como dijeron, ¿un disparate? Sin embargo, a pesar de esos adjetivos que no son nuestros, ni tampoco vamos a tomarlos en cuenta, este Congreso de manera unánime y sin mayores cambios aprobó al mamarracho, al disparate, por unanimidad histórica", respondió irónicamente el titular de la Presisencia del Consejo de Ministros.

CUATRO O NADA

El discurso del premier fue un llamado a la acción por parte de los legisladores. Y el elemento central fue que para el Gobierno, la reforma incluye los cuatro proyectos. No uno, no dos, no tres: los cuatro.

"Pido a los colegas congresistas que, con esa magia de la velocidad, y con la voluntad que se demostró ayer (martes), se aprueben con la misma celeridad las tres políticas restantes", aseveró el premier.

Estas reformas son: la no reelección inmediata de congresistas, el retorno a la bicameralidad (con la implementación de una Cámara de Senadores) y la regulación del financiamiento privado para las agrupaciones políticas.

"El país necesita que se aprueben estas reformas y que se hagan con la gente, sin demoras. No apostamos por soluciones parciales. Los cuatro proyectos de reforma constittucional son cuatro y son estos", afirmó Villanueva, al tiempo que con la mano derecha agitaba los papeles.

Villanueva aseguró, además, que el espíritu de estas reformas es "irrenunciable".

El mensaje al Congreso fue claro: no hay opción de negociación. La confianza debe salir con los cuatro proyectos de reforma judicial y política.

"No aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro propuestas como establecer un compromiso en el diálogo que hemos tenido", insistió el jefe del gabinete.

Además, el premier recordó que la propuesta del Ejecutivo viene de la mano con un referéndum que debe celebrarse el próximo domingo 9 de diciembre, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones regionales.

En ese sentido, Villanueva señaló que el referéndum le va a dar legitimidad a las reformas propuestas y permitirá, además, que la gente vuelva a creer en la política.

"Estamos ante una brillante ocasión para que la democracia se fortalezca. No desaprovechemos la esperanza de cambio que ha calado en los peruanos", dijo.

NO POSTULARÁ

Villanueva también aprovechó la ocasión para desmentir algunas versiones que han circulado. Una de ellas, apunta a que el presidente Martín Vizcarra está interesado en implementar un referéndum para ganar popularidad y proyectarse, en buena forma, rumbo a las elecciones de 2021.

Sin embargo, el premier fue explítico: Vizcarra no participará en los comicios. Esto tampoco estaba incluido en el discurso oficial que la PCM había preparado el martes.

"Se dice que el gobierno está haciendo el referéndum porque quiere ganar votos políticos. No nos interesa. Lo ratifico en este Congreso, y que se grabe: el presidente Vizcarra no tiene ningún interés de participar en las próximas elecciones. El único interés es dejar un país viable para el que gane democráticamente", aseguró.

También, negó que el pedido de confianza ayer debatido pueda ser equiparado con un intento de golpe de Estado. Al contrario, señaló que lo que debe rescatarse es que una población desilusionada y desconectada de los políticos, apela a una herramienta constitucional como un referéndum para hacer sentir su voz.

Villanueva, que estuvo acompañado por su gabinete ministerial, se dirigió al Pleno por unos 25 minutos.

INTERVENCIONES

El discurso de Villanueva sorprendió a más de un congresista. No esperaban que el premier fuera duro en su discurso luego de la reunión amistosa que sostuvieron con él y el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno, el último lunes.

Tras la exposición del premier empezó un debate que se extendió por más de nueve horas.

Durante su intervención, la legisladora Marisa Glave, de Nuevo Perú, aseguró que los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo "no van a solucionar los problemas de fondo, pero sí abrirán el camino para ello". Con esa idea base respaldó la aprobación de la cuestión de confianza y pidió celeridad en la aprobación de los cuatro dictámenes.

Por su parte, la legisladora María Elena Foronda, del Frente Amplio, coincidió con Glave y destacó que las cuatro reformas constitucionales darán paso a otras grandes reformas, en referencia a la lucha contra la corrupción.

Por su parte, la legisladora fujimorista Rosa Bartra aprovechó su intervención para tratar de limpiar la imagen de Fuerza Popular, acusada de bloquear las reformas e impedir que el referéndum se realice cuanto antes. "El obstruccionismo solo existe en la mente afiebrada de algunos", dijo.

Las evidencias, sin embargo, desmienten a Bartra: desde que las cuatro propuestas de reforma fueron entregadas al Congreso por el presidente Vizcarra, hace más de 40 días, no se aprobó ninguna hasta que se anunció la cuestión de confianza.

Incluso, la semana pasada los fujimoristas retrasaron la aprobación del dictamen sobre la reforma del CNM en la Comisión de Justicia.

EL FANTASMA DEL CIERRE

Durante el debate, diversos parlamentarios se refirieron a la posibilidad de que el Congreso fuese cerrado. Esa opción, descartada por el propio Vizcarra y por haberse aprobado la cuestión de confianza, no dejó de preocupar a parlamentarios, trabajadores del Congreso y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En esa línea, la congresista Salgado, con la Constitución en la mano, aseguró que al Ejecutivo le ha dado "adicción por el poder". Con ello, Salgado pasó a criticar lo que avaló durante el régimen de Alberto Fujimori, en la década del 90.

Al conocer la aprobación de la cuestión de confianza el premier Villanueva dijo: “Con este paso, llevaremos a cabo las reformas política y judicial, las cuales representan el fortalecimiento de la democracia en el Perú”.❧

CLAVES

AGENDA. El debate en la comisión de Constitución sobre el retorno a la bicameralidad comenzaría este viernes.

PLAN. La citada comisión recibiría los aportes del constitucionalista Enrique Bernales, el exjefe de ONPE Fernando Tuesta y el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina,

REFERÉNDUM. Los electores acudirían a las urnas para decidir sobre las reformas de los sistemas judicial y político este nueve de diciembre, fecha en la que se realizará la segunda vuelta de las elecciones regionales.

Congreso debe escuchar pedido de peruanos por el referéndum

Por la mañana, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que el Congreso debe escuchar el pedido de todos los peruanos y tiene la gran responsabilidad “de dar la viabilidad, la confianza y aprobar que el pueblo se pronuncie en el referéndum”.

Añadió que no solamente se le debe consultar una vez cada cuatro o cinco años y “para fortalecer las instituciones no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que trabajar con él, ese es el objetivo que tiene mi gobierno”.

Manifestó que “podemos tener diferentes prioridades por grupos, pero cuando hablamos de lucha contra la corrupción todos estamos de acuerdo" y mientras el premier César Villanueva sustenta la cuestión de confianza en el Pleno del Congreso, “yo estoy aquí en Piura como una muestra de que el Perú no puede parar".

