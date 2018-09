Fiscal Hamilton Castro logra US$ 15 millones de exsocio de Montesinos

Por: Álvaro Meneses / Wayka.pe

El último 9 de julio, mediante un acuerdo propuesto por el fiscal Hamilton Castro, considerado por algunas fuentes como "irregular", el Perú consiguió recuperar casi US$ 15 millones de una de las cuentas offshore que ocultaba en Suiza el principal extestaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido. Sin embargo, a cambio de dicho monto, el fiscal Castro cedió US$ 2 millones a Venero como parte de la transacción extrajudicial.

Activo participante en la venta de aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la FAP, en la que representó a Montesinos en el cobro de millonarios sobornos, Venero se quedará con US$ 2 millones, precisamente, del total que le correspondió como coima, según los términos del acuerdo con el fiscal Castro.

Desde el 17 de marzo de 1998, Venero figuraba como beneficiario económico de la cuenta N° 021053-6 de la sucursal del Banco del Exterior (BEX) en Suiza, abierta por la compañía de fachada Wilborn International, inscrita por el extestaferro de Montesinos en Panamá, el 6 de enero de 1997.

Dicha empresa recibió US$ 11.354.642 de cuentas bancarias del BEX de Suiza, Northem Trust New York, Banco BBVA de Panamá, Dresdner Bank de Panamá y de la cuenta Tilvern Trading. La mayor parte de los fondos provenía de los sobornos que Venero recibía por intervenir en la venta de armamento a las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El pasado 28 de diciembre de 2016 se inició la investigación preliminar de pérdida de dominio contra Venero, para repatriar los activos ocultos de la cuenta Wilborn International. Luego, el 27 de abril de 2017, se amplió la investigación por 90 días, hasta que el 13 de marzo de 2018 Venero envió una carta al Ministerio Público “con la finalidad de facilitar la aplicación de la acción de pérdida de dominio”, dando un giro final en la transacción extrajudicial.

Según el acta de la transacción extrajudicial a la que Wayka.pe tuvo acceso, en las concesiones recíprocas entre el Ministerio Público y Alberto Venero, el extestaferro se comprometió a no realizar ninguna acción legal que entorpezca el proceso de recuperación de los activos de las cuentas de Suiza.

Sospechoso acuerdo

Por su parte, el fiscal Hamilton Castro renunció a aplicar contra Venero la acción de pérdida de dominio, un tipo de demanda que permite incautar los bienes de origen ilícito.

Venero, quien aceptó su participación en los pagos ilícitos para obtener contratos con el Estado y en la creación de empresas offshore en los paraísos fiscales de Panamá y Suiza para esconder el dinero por orden de Montesinos, resultaría favorecido con el particular acuerdo con el fiscal Castro.

Con la acción de pérdida de dominio anulada, el fiscal Hamilton Castro valida el acuerdo propuesto en la cuarta cláusula de la transacción extrajudicial. “En virtud de las competencias y prerrogativas antes expuestas (…) como parte de este acuerdo transaccional, convienen que Víctor Alberto Venero Garrido conservará libremente US$ 2 millones de los fondos existentes en la cuenta N° 210253-6 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Zúrich-Suiza”, se lee en el acta.

Fuentes de la Fiscalía explicaron a Wayka.pe que el acuerdo extrajudicial entre el fiscal Castro y Venero, quien hasta la fecha debe S/ 1.689.903 de reparación civil por su sentencia en 2010 por colusión desleal, es irregular.

“El fiscal no tiene las facultades de hacer ese tipo de acuerdos, no está en la norma del trámite de una pérdida de dominio, no dice nada sobre transar”, explicaron.

Ante esto, Wayka intentó reiteradas veces comunicarse con el fiscal Hamilton Castro, pero, lamentablemente, no respondió las llamadas.

Por otro lado, especialistas en pérdida de dominio del Ministerio de Justicia coincidieron en que no existe la figura de la transacción extrajudicial en el proceso de pérdida de dominio en la que el fiscal decida renunciar a ejercer esta acción penal.

“En el proceso de pérdida de dominio el fiscal solicita todos los bienes, y a la parte demandada solo puede o allanarse o defenderse ante dicha demanda. Tampoco tiene sentido que el fiscal reclame menos dinero que el que realmente corresponde”, cuestionaron las fuentes del Minjus.

Para suerte de Alberto Venero Garrido, la transacción también le garantiza que dicho monto cedido “no será afectado por alguna medida real vinculada con los hechos investigados”.



Datos

La Fuerza Aérea del Perú abonó US$ 402 millones a Bielorrusia por 36 aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25, además de repuestos y un sistema de radar. Montesinos obtuvo de coima US$ 30 millones.

El propio expresidente Alberto Fujimori reconoció que su exasesor personal Montesinos cobró el millonario soborno.