Aramayo dice que “señora K”hace referencia a Keiko Fujimori

A diferencia de sus colegas de bancada, la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo admitió que la alusión que hace el juez supremo César Hinostroza a “la señora K” es en referencia a la lideresa de su agrupación política, Keiko Fujimori.

No obstante, dijo que ello no significa que ambos se hayan reunido, por lo que no existiría ninguna irregularidad, como se presume debido a que la sala que presidía Hinostroza tenía que resolver la casación presentada por Fujimori y su esposo, quienes son investigados por lavado de activos.

“Creo que la alusión que hacen de ‘la señora K’ ciertamente es a la señora Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, pero no quiere decir en ninguno de los extremos que esa reunión se haya dado. Es más, ella se ha pronunciado en las redes”, manifestó en RPP.

Según la legisladora, luego de la difusión de los audios conversó con Fujimori y ambas coinciden en que es necesaria una reforma integral del sistema de justicia.

Sin embargo, las declaraciones de Aramayo no cayeron bien en su bancada. Rolando Reátegui dijo que su colega cometió “un desliz” porque Fujimori “nos dijo que no hubo reunión ni nada”. “¿Cómo va a decir eso si no está enterada?”, afirmó visiblemente molesto el legislador.

A su vez, Héctor Becerril señaló que los comentarios de Aramayo “no tienen mayor relevancia” e insistió en que su lideresa no se reunió con el juez Hinostroza. ❧