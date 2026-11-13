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Respirar importa: un grupo comunitario invita a hablar de la EPOC en su Día Mundial

Con el apoyo del proyecto Respirar Bien Sudamérica, personas que viven con EPOC, una enfermedad respiratoria crónica que muchos tienen sin saberlo, crearon una campaña para que más peruanos reconozcan sus señales.

La campaña "Respirar Importa" busca crear conciencia sobre ella. Foto: difusion.
La campaña "Respirar Importa" busca crear conciencia sobre ella. Foto: difusion.
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Este miércoles 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una enfermedad que daña poco a poco los pulmones y que muchas personas tienen sin saberlo. Con ese motivo, la campaña Respirar Importa invita a la ciudadanía, a los profesionales de salud y a los medios de comunicación a difundir información sobre la EPOC y a recordar un mensaje sencillo: respirar no debería ser un problema.

La EPOC es hoy la tercera causa de muerte en el mundo, con 3,4 millones de fallecimientos en 2023, según la Organización Mundial de la Salud. En el Perú, un estudio del Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas (CRÓNICAS) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, publicado en 2015, encontró que alrededor del 6 % de los adultos de 35 años a más la padece, una cifra que llega casi al 10 % en zonas rurales de Puno, donde cocinar a diario con leña o bosta dentro de casa aumenta el riesgo, sobre todo en las mujeres. Lo preocupante es que, en ciudades de América Latina, cerca de 9 de cada 10 personas con EPOC no tiene diagnóstico, porque sus señales, como la falta de aire, la tos persistente, las flemas y el cansancio, suelen confundirse con la gripe, el asma o simplemente con "cosas de la edad".

Una campaña nacida desde la experiencia

La campaña Respirar Importa fue creada por un Grupo Comunitario conformado por personas que viven con EPOC, representantes de asociaciones relacionadas a la salud y a los adultos mayores, médicos e investigadores sobre esta enfermedad. A lo largo de varias sesiones de trabajo, el grupo eligió el nombre y la identidad visual de la campaña, priorizó las acciones y validó cada mensaje y pieza gráfica antes de su difusión. La campaña no se dirige a quiénes ya sienten sus síntomas, sino también a quienes hoy respiran bien, para que cuiden sus pulmones a tiempo, y usar un lenguaje cercano que nombre los riesgos tal como se viven en casa.

"Antes yo no sabía lo que era estar en un grupo así, ahora he aprendido de todo, he aprendido a valorar a la gente, a valorarme a mí mismo y a seguir adelante, porque esta condición es para toda la vida", indicó Juan Huamachumo (Paciente de EPOC).

La campaña cuenta con el acompañamiento del proyecto Respirar Bien Sudamérica, una iniciativa que construye investigación en salud pulmonar en la región, junto con la Universidad Científica del Sur, y con el financiamiento del National Institute for Health and Care Research (NIHR, por sus siglas en inglés) y UK International Development.

La EPOC se puede prevenir y tratar

Fumar, respirar humo de leña, carbón o bosta y estar expuesto a polvo o sustancias químicas son los principales factores de riesgo, por lo que dejar de fumar, evitar el humo en espacios cerrados, protegerse en el trabajo y mantenerse activo ayuda a cuidar los pulmones. Si aparece alguna señal persistente, como falta de aire, tos o flemas que no se van, lo más importante es no normalizarla y acudir al centro de salud.

El diagnóstico se confirma con una espirometría, una prueba sencilla y sin agujas que mide cómo entra y sale el aire de los pulmones. La EPOC es una condición crónica, es decir que no tiene cura, pero sí tratamiento, y por ello detectarla a tiempo permite controlarla, respirar mejor y vivir mejor.

Súmate a la conversación

Este 18 de noviembre, Respirar Importa invita a compartir información sobre la EPOC en redes sociales con los hashtags #RespirarImporta y #DíaMundialEPOC, y a recordar a familiares y amigos que la falta de aire no es normal. Las piezas gráficas, imágenes, los datos y los mensajes de la campaña están disponibles en el media kit: Enlace del Media Kit.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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