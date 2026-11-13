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Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz, recibe el grado honoris causa de la UCV

El jurista tunecino compartió un mensaje sobre democracia, derechos humanos y diálogo durante su visita a la Universidad César Vallejo.

César Acuña, fundador de la UCV, subrayó que su universidad ha sido hogar de 14 premios Nobel. Foto: difusion.
César Acuña, fundador de la UCV, subrayó que su universidad ha sido hogar de 14 premios Nobel. Foto: difusion.
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La defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad en paz fueron los ejes del encuentro entre la comunidad académica de la Universidad César Vallejo (UCV) y Abdessattar Ben Moussa, Premio Nobel de la Paz, quien recibió el grado de doctor honoris causa, la máxima distinción académica de esta casa de estudios. El reconocimiento se realizó en el marco de las celebraciones por los 35 años de vida institucional de la universidad y convirtió al jurista tunecino en el Nobel número 14 en recibir esta distinción.

La ceremonia puso en valor la trayectoria de Ben Moussa y su contribución a la promoción de la democracia, la justicia y las libertades fundamentales. Su presencia también representó una oportunidad para acercar a la comunidad universitaria a las experiencias de quienes han dedicado su vida a enfrentar la desigualdad, defender los derechos ciudadanos y promover soluciones pacíficas ante los conflictos sociales.

La paz se construye con diálogo y compromiso

Tras recibir la distinción, el Nobel presentó la ponencia “La historia detrás del Premio Nobel de la Paz”, en la que compartió reflexiones sobre su experiencia y la importancia de trabajar por sociedades más democráticas. Durante su intervención, destacó el papel de la educación superior en la formación de ciudadanos capaces de generar cambios positivos: “Vuestra universidad es capaz de formar generaciones que trabajarán por una democracia estable, por entornos tranquilos y una sociedad más justa”.

ucv

El evento, parte de las celebraciones por los 35 años de la UCV, destacó la importancia del diálogo y la educación. Foto: difusion.

Ben Moussa también hizo un llamado a no perder de vista el impacto de los conflictos armados y la necesidad de fortalecer el entendimiento entre las naciones. “Mantengamos unidos y firmes para eliminar incluso, a largo plazo, las guerras, los genocidios y las armas que solo dejan lágrimas”, expresó.

En esa misma línea, invitó a asumir el diálogo como una herramienta para proteger la dignidad humana y construir un futuro sin barreras: “Unámonos por el diálogo, por la paz para salvar los derechos humanos, construir puentes de comunicación, derribar los muros de separación, proteger las nacionales y la naturaleza de cualquier explotación”.

César Acuña destaca el valor de la gratitud y la historia de la UCV

Por su parte, el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la Universidad César Vallejo, destacó el significado de recibir a una personalidad reconocida mundialmente por su trabajo en favor de la paz. “La presencia del premio Nobel es un honor para la universidad. La UCV es la universidad de los premios Nobel, porque ya son 14 premios Nobel que son reconocidos con el grado de doctor honoris causa”, afirmó.

Durante su intervención, también dedicó unas palabras a quienes han contribuido al crecimiento de la institución a lo largo de sus 35 años de historia. “El valor de gratitud no debe perderse. Expreso mi gratitud a los que han dado su vida por la UCV, a quienes me han acompañado hasta ahora, porque han sido y son mis compañeros de vida”, manifestó.

La visita de Abdessattar Ben Moussa dejó un mensaje que trasciende el reconocimiento académico: la paz no es una meta que se alcanza únicamente mediante acuerdos, sino una tarea que exige educación, respeto, diálogo y participación ciudadana.

En sus 35 años, la Universidad César Vallejo incorpora a su historia una nueva voz internacional cuya reflexión interpela especialmente a las nuevas generaciones: el conocimiento cobra mayor sentido cuando se pone al servicio de la dignidad humana y de un mundo en el que las diferencias no sean motivo de división.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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