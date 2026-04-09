Son falsas estas imágenes de la reparación del gasoducto de Camisea en marzo con jebe y cinta adhesiva: se generaron con IA

LO FALSO:

El gasoducto de Camisea fue reparado de forma precaria con jebe y cinta adhesiva tras una deflagración en Cusco el mes pasado.

LO VERDADERO:

En las publicaciones viralizadas se detectan inconsistencias visuales y textuales que ponen en duda la veracidad del contenido a primera vista. Además, no presentan fuentes que corroboren la información.

El material difundido, que muestra a trabajadores supuestamente arreglando el gasoducto de Camisea con jebe y cinta adhesiva, fue editado con inteligencia artificial en más de un 94%. La imagen base es atribuida al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y se trata solo de una evaluación técnica.

El presidente José María Balcázar indicó en una conferencia que la solución ante el problema fue instalar nuevas tuberías.

A inicios de marzo, una deflagración en el ducto de gas de Camisea, en Cusco, provocó un desabastecimiento de GNV en Lima, lo que generó largas colas y restricciones en su venta mientras se priorizaba el suministro para servicios esenciales. La situación se normalizó progresivamente hasta mediados del mes.

En ese contexto, se viralizó una imagen que supuestamente mostraba la reparación del ducto con jebe —y en otra versión, con cinta adhesiva— como una solución improvisada. No obstante, el contenido presenta inconsistencias, carece de fuentes y fue analizado con herramientas que concluyeron que la imagen fue generada con inteligencia artificial. La solución real del problema fue instalar nuevas tuberías.

Contexto y detalles del video viralizado en redes sociales

El 2 de marzo de 2026, Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), empresa encargada de transportar gas natural y líquidos de gas natural, informó sobre una emergencia ocurrida el día anterior debido a una deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, en Cusco.

Comunicado de TGP a la opinión pública el 2 de marzo de 2026. Foto: Transportadora de Gas del Perú S.A.

Este incidente generó un desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima, lo que provocó largas colas en grifos de distintos distritos y obligó a restringir la venta de combustible para vehículos particulares, priorizando solo el abastecimiento para hogares, servicios esenciales y transporte público. Ante la situación, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el suministro hasta el 14 de marzo.

Posteriormente, TGP informó que, tras concluir los trabajos de reparación del ducto —incluyendo soldadura y verificación— el 12 de marzo se inició la puesta en operación del sistema. El restablecimiento del servicio se realizó de manera progresiva hasta que el suministro de gas natural quedó completamente normalizado el 14 de marzo a las 6:00 a. m.

Comunicado de TGP a la opinión pública el 13 de marzo de 2026. Foto: Transportadora de Gas del Perú S.A.

En ese contexto, se viralizó en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba a trabajadores arreglando el ducto con jebe y abrazaderas como solución improvisada. Asimismo, circuló otra versión en la que se afirmaba que la reparación se habría hecho con cinta adhesiva.

Imágenes viralizadas en Facebook e Instagram. Foto: Redes sociales

La publicación con más interacción en la plataforma alcanzó las 2.700 reacciones, 886 comentarios y 655 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del video viralizado en redes sociales

Varios usuarios afirmaban en la descripción de sus publicaciones que los intentos iniciales de reparación del ducto habían sido fallidos, pero que luego, un ingeniero logró contener la fuga con una solución temporal (el jebe y/o la cinta adhesiva).

Descripción que acompañaba el material viralizado. Foto: Facebook

Sin embargo, el contenido presenta inconsistencias, como texto incompleto (“[Insertar un apellido ficticio si se desea, o dejarlo genérico]”) y la ausencia de fuentes o evidencia que respalde la narración.

Parte de la descripción que acompañaba el material viralizado. Foto: Facebook

Se realizó una búsqueda inversa de las dos imágenes en Google, lo que permitió identificar la versión original. Esta corresponde a una evaluación técnica llevada a cabo por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tras la emergencia del gas natural de Camisea. Por lo tanto, las fotografías no muestran a trabajadores intentando reparar el ducto con jebes o cintas adhesivas, como se afirmaba en las publicaciones viralizadas.

Imagen original de trabajadores. Foto: Osinergmin

Para determinar cómo fueron elaboradas, ambas fotografías se sometieron a las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Undetectable, las cuales arrojaron porcentajes de falsedad mayores a 94%.

Análisis de la primera imagen con Hive Moderation (100% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la segunda imagen con Hive Moderation (100% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la primera imagen con Undetectable (94% falsa). Foto: Undetectable

Análisis de la segunda imagen con Undetectable (97% falsa). Foto: Undetectable

Asimismo, mediante la tecnología SynthID se identificaron marcas de agua digitales que indican que la totalidad o parte del contenido fue generado o editado con herramientas de inteligencia artificial de Google.

Análisis con SynthID de la primera imagen (“Todo o parte de este contenido ha sido editado con la IA de Google”). Foto: SynthID

Análisis con SynthID de la segunda imagen (“Todo o parte de este contenido ha sido editado con la IA de Google”). Foto: SynthID

Por los motivos mencionados en párrafos anteriores, tanto las imágenes como la narrativa difundida en redes sociales son falsas y no corresponden a los hechos reales ocurridos durante la emergencia del gas de Camisea, la cual se solucionó gracias a la instalación de nuevas tuberías, tal como indicó el presidente José María Balcázar en una conferencia de prensa.

Conclusión

En síntesis, a inicios de marzo ocurrió una deflagración en el ducto de gas de Camisea, situación que provocó el desabastecimiento de GNV en Lima. Sin embargo, se normalizó con el transcurrir de los días. Bajo ese contexto, se viralizaron dos imágenes que mostraban la reparación del ducto con jebe y con cinta adhesiva como una aparente solución improvisada.

Ambas presentan inconsistencias, no muestran fuentes que respalden su narrativa y, tras analizarse con herramientas de detección de IA, se determinó su falsedad.

*Si deseas verificar la veracidad de una publicación en redes sociales, puedes solicitar a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.