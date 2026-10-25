Manuel Gold evoluciona a Manuel Black en la última campaña de Movistar Perú y Bright

Movistar Perú y Bright presentan una campaña que convierte los niveles de clientes Movistar en una historia de transformación: Manuel Gold evoluciona a Manuel Black. Al sumar Fibra, Postpago Máximo y Movistar TV, los clientes pueden avanzar de Gold a Platinum y Black, acceder a más beneficios y pagar menos.

La idea aprovecha el reconocimiento que Manuel construyó durante años en campañas de Entel y lo lleva a una nueva etapa. El salto de Gold a Black vuelve visible, simple y entretenida una propuesta que, de otro modo, podría quedarse en una explicación de planes y servicios.

Esta campaña continúa el trabajo que viene construyendo la agencia Bright junto a Movistar: convertir los beneficios y la integración de sus servicios en historias cercanas, memorables y con potencial de conversación.