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Notas de Prensa

Compactadoras de la Municipalidad Provincia del Santa refuerzan el recojo de residuos en diversos sectores de Chimbote

El personal de la Subgerencia de Limpieza Pública trabaja diariamente en Chimbote para garantizar el recojo de residuos sólidos y mantener la ciudad limpia.

Las compactadoras adquiridas por la Municipalidad Provincial del Santa permiten atender mejor las necesidades de los vecinos. Foto: difusion.
Las compactadoras adquiridas por la Municipalidad Provincial del Santa permiten atender mejor las necesidades de los vecinos. Foto: difusion.
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El personal de la Subgerencia de Limpieza Pública continúa trabajando diariamente para garantizar el recojo de residuos sólidos domiciliarios y mantener limpia la ciudad. Esta labor se fortalece con las compactadoras adquiridas por la Municipalidad Provincial del Santa, que permiten atender las necesidades de los vecinos en distintos sectores.

Las unidades recorren pueblos, avenidas y calles de Chimbote, llegando a zonas como César Vallejo, San Juan, Miraflores Alto y Camino Real, entre otros sectores, donde los trabajadores municipales cumplen con el servicio de recolección, contribuyendo al orden y la limpieza de los espacios públicos.

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Se solicita a la población sacar los residuos domiciliarios solo al paso del carro recolector para evitar la contaminación. Foto: difusion.

Desde la Municipalidad Provincial del Santa se destaca el esfuerzo del personal de limpieza pública y se agradece la colaboración de los vecinos, cuyo compromiso es fundamental para mantener una ciudad saludable.

Asimismo, se exhorta a la población a sacar sus residuos domiciliarios únicamente cuando se aproxime el carro recolector y evitar dejarlos en las calles o esquinas, donde pueden generar contaminación y afectar la imagen de la ciudad.

¡Chimbote limpio es tarea de todos! Con responsabilidad y el compromiso de cada ciudadano, podemos construir una ciudad más ordenada, limpia y saludable.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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