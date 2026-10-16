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Movistar prepara su red en Lambayeque ante posibles emergencias por el Fenómeno El Niño

La empresa realizó pruebas de respaldo energético y presentó una estación base móvil 5G para atender zonas de emergencia. Las medidas incluyen trabajos preventivos frente a inundaciones y el refuerzo del monitoreo de la infraestructura.

Además de las acciones preventivas, Movistar informó sobre el despliegue de tecnología 5G en puntos vinculados al recorrido del papa León XIV en Lambayeque.
Además de las acciones preventivas, Movistar informó sobre el despliegue de tecnología 5G en puntos vinculados al recorrido del papa León XIV en Lambayeque.Composición LR/IA
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La continuidad de los servicios de telecomunicaciones ante posibles inundaciones y cortes de energía es uno de los aspectos que deberán atender los operadores en Lambayeque frente al Fenómeno El Niño. En ese contexto, Movistar realizó pruebas de respaldo energético y mostró el funcionamiento de una estación base móvil 5G que podría utilizarse para restablecer la conectividad en zonas de emergencia.

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Las acciones fueron presentadas el 14 de octubre durante una visita técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a las instalaciones de la compañía en Chiclayo. Según informó la empresa, las pruebas forman parte de sus planes de contingencia para mantener operativa su infraestructura ante eventuales interrupciones del servicio.

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Entre las medidas previstas también figuran trabajos preventivos frente al riesgo de inundaciones, el monitoreo permanente de la red y el incremento de cuadrillas para atender posibles incidencias. Sin embargo, la información difundida no precisa cuántos equipos técnicos adicionales se desplegarían ni qué zonas tendrían prioridad en caso de una emergencia.

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¿Cómo funcionaría el respaldo de la red ante una emergencia?

Las pruebas de respaldo energético buscan comprobar la capacidad de la infraestructura para afrontar cortes de electricidad, uno de los factores que pueden afectar el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones durante un evento climático adverso.

La empresa también presentó una estación base móvil 5G, una infraestructura que puede trasladarse para proporcionar conectividad en lugares donde la red fija resulte afectada o se requiera capacidad adicional. Su utilidad dependerá de las condiciones de acceso a la zona, la disponibilidad de energía y la infraestructura necesaria para su operación.

Estas medidas apuntan a reducir el riesgo de interrupciones, aunque su presentación no implica que la continuidad del servicio esté garantizada ante cualquier escenario. La magnitud de los daños, la duración de los cortes eléctricos y las dificultades para acceder a las instalaciones pueden condicionar la respuesta de los operadores.

Despliegue de 5G en Chiclayo y Pimentel

Además de las acciones preventivas, Movistar informó sobre el despliegue de tecnología 5G en puntos vinculados al recorrido del papa León XIV en Lambayeque. Entre los lugares mencionados figuran la Catedral de Chiclayo, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y las Pampas de Pimentel.

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La ampliación de la cobertura en estos espacios responde a la previsión de una elevada concentración de personas. Una mayor capacidad de red puede contribuir a atender la demanda de conectividad en lugares concurridos, aunque el rendimiento efectivo depende de la cobertura disponible, la cantidad de usuarios conectados y las características de los equipos.

La compañía indicó, además, que estas mejoras se suman a la reciente renovación de su red 4G en Chiclayo. No obstante, no detalló cuántas estaciones base fueron renovadas, qué inversión demandaron los trabajos ni cuál es la cobertura 5G alcanzada en la región.

La preparación de la infraestructura de telecomunicaciones cobra relevancia ante la posibilidad de que un evento climático afecte servicios utilizados para comunicar alertas, coordinar la atención de emergencias y mantener el contacto entre la población y las autoridades. La capacidad de respuesta dependerá tanto de las medidas de prevención de cada operador como de las condiciones en que se desarrolle la emergencia.

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