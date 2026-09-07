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Notas de Prensa

Ensa expuso plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño ante el Ministro de Energía y Minas en el COER

La empresa expuso medidas para proteger la infraestructura eléctrica y reducir el impacto de posibles emergencias climáticas en Lambayeque.

Electronorte S.A. (Ensa) presentó su Plan de Acción y Contingencia ante El Niño 2026-2027. Foto: difusión.
Electronorte S.A. (Ensa) presentó su Plan de Acción y Contingencia ante El Niño 2026-2027. Foto: difusión.
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Con el propósito de salvaguardar la continuidad del suministro eléctrico y mitigar riesgos ante contingencias climáticas extraordinarias, la empresa Electronorte S.A. (Ensa), integrante del Grupo Distriluz, presentó formalmente su Plan de Acción y Contingencia frente al Fenómeno de El Niño 2026 - 2027. La exposición técnica se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque durante la última visita del ministro de energía y minas.

La presentación estuvo a cargo del gerente regional de Ensa, Ing. Ángel Pejerrey Gonzales, quien expuso las medidas prioritarias ante la presencia del Ministro de Energía y Minas, Ing. Guillermo Shinno Huamán; el Presidente del Directorio del Grupo Distriluz, Ing. Hialmer Ordinola Calle; el Gerente General del grupo Distriluz Ing. Niltón Olazabal Yenque , la Jefa del COER Lambayeque y altos funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque.

Preparación integral y mitigación de puntos críticos

Durante la sesión de trabajo, el Ing. Pejerrey destacó que el objetivo operativo central es reducir la probabilidad de cortes prolongados, proteger elementos críticos y acortar al máximo los tiempos de reposición del servicio en caso de emergencias.

A partir de las lecciones aprendidas de eventos pluviales anteriores, el plan de Ensa contempla: Ejecución de obras de remodelación y reposición, reubicación de postes en sectores inundables, instalación de estructuras reforzadas y cambio a tendidos aéreos en zonas donde las redes subterráneas resultaron vulnerables por colapsos de alcantarillado o anegamiento.

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La exposición técnica tuvo lugar en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque. Foto: difusión.

Se ejecutará el monitoreo y protección focalizada de alimentadores de Media Tensión ubicados en zonas de influencia de los ríos Reque, La Leche, Motupe y Olmos, propensos a desbordes y erosión de riberas. Disposición de almacenes temporales, grúas, stock de reserva estratégico postes, conductores y otros, así como la habilitación de cuadrillas adicionales de emergencia para atención rural y urbana.  

El titular de Ensa resaltó el valor del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno e instituciones tutelares: "Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la estabilidad de las instalaciones de distribución y transmisión. Estamos alineados con las zonas críticas fijadas por el GORE Lambayeque y el COER para intervenir con celeridad y mantener comunicadas y abastecidos a los servicios esenciales y localidades más vulnerables", señaló.

Por su parte, las autoridades asistentes coincidieron en la importancia de afianzar la coordinación interinstitucional con el COER, municipalidades y entidades de respuesta para asegurar el libre tránsito de las unidades técnicas de Ensa durante cualquier eventual desborde o bloqueo vial, garantizando una oportuna respuesta en favor de la población de Lambayeque.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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