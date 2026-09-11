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Maricarmen Velásquez presenta “Resolver sin Romper”, una propuesta para transformar la gestión de conflictos

En su segundo libro, que será presentado en octubre en Cusco, la conferencista y autora peruana propone pasar de la confrontación a la comprensión mutua sin perder la propia esencia.

La obra se lanzará en Cusco en octubre. Foto: difusión.
La obra se lanzará en Cusco en octubre. Foto: difusión.
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En una sociedad donde defender una postura suele convertirse rápidamente en confrontación, la autora y conferencista cusqueña Maricarmen Velásquez propone cambiar el enfoque tradicional sobre las diferencias: resolver un desacuerdo no significa ganar ni demostrar quién tiene la razón.

Esta reflexión da origen a Resolver sin Romper, su segundo libro, publicado por Alqamari Grupo Editorial y que se presentará en Cusco en octubre. La obra aborda la gestión de desacuerdos desde la autenticidad, la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y la capacidad de conectar con personas que tienen posturas opuestas.

“Queremos tener la razón, pero no necesariamente queremos comprender”, sostiene Velásquez.

De la experiencia pública al desarrollo humano

La propuesta del libro surge a partir de la trayectoria de la autora en la gestión pública y espacios de representación regional (Prefectura regional). Observar de cerca cómo la falta de diálogo puede transformar las diferencias en divisiones destructivas la llevó a enfocar su trabajo hacia la escritura, las conferencias y el liderazgo personal.

De esta evolución nació el Pensamiento SETU, un marco centrado en la coherencia, la autenticidad y la libertad interior, impulsado por el compromiso de promover el respeto y la honestidad en el entorno familiar y social.

Una trayectoria orientada al crecimiento personal

En 2023, Velásquez publicó Antes de los 50 – Un viaje de autodescubrimiento, enfocado en la resiliencia y el fortalecimiento de la autoestima. Si aquel primer libro representó un viaje de introspección, “Resolver sin Romper” constituye el siguiente paso: aprender a relacionarse con el entorno sin renunciar a la propia identidad.

La autora —reconocida en el Women Economic Forum de Londres y conferencista TEDx— ha llevado su propuesta sobre liderazgo y desarrollo humano a escenarios internacionales en Inglaterra, Colombia, España, México y Estados Unidos.

“Los conflictos forman parte de la vida. No podemos evitar que existan diferencias, pero sí podemos aprender a afrontarlas de otra manera. Todos tenemos una historia que contar y una verdad que compartir”, concluye Velásquez.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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