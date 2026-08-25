UCV Global 2026: estudiantes podrán conectar con universidades y oportunidades de todo el mundo

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La Universidad César Vallejo (UCV) acercará el mundo a su comunidad universitaria con “UCV Global 2026: tu puente al mundo”, una feria que reunirá a universidades extranjeras, embajadas y organismos internacionales para brindar a los estudiantes información y acceso a oportunidades de movilidad académica, becas, cooperación e intercambio cultural.

El evento se desarrollará los días 16 y 17 de septiembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el campus Los Olivos, y proyecta convocar entre 2000 y 3000 estudiantes. La iniciativa busca fortalecer la internacionalización de la comunidad universitaria y acercar experiencias que contribuyan a ampliar sus perspectivas académicas y profesionales.

Como parte de esta primera edición, se ha confirmado la participación de 19 universidades socias de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Colombia, Brasil, España, Chile y México. Entre ellas se encuentran la Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Nacional del Litoral, Universidad ECCI, UNICAMP, Universidad de Concepción y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que presentarán sus alternativas de intercambio y colaboración académica.

A esta convocatoria se sumarán representantes de las embajadas de Hungría, Indonesia, Japón, Malasia, Países Bajos y Rumanía, así como instituciones y organizaciones internacionales como Fulbright, Goethe-Institut, Instituto Italiano de Cultura, Instituto Confucio, Alianza Francesa, Campus France y la Unión Europea.

El evento se llevará a cabo el 16 y 17 de septiembre en el campus Los Olivos. Foto: difusión.

Un puente hacia nuevas oportunidades

Durante las dos jornadas, los estudiantes podrán conocer de primera mano programas de intercambio, becas, movilidad académica, cooperación y otras alternativas de internacionalización, además de interactuar directamente con representantes de universidades e instituciones de distintos países.

El encuentro también busca fortalecer la red de cooperación de la UCV mediante la generación de nuevas alianzas, cartas de intención y convenios, que permitan ampliar progresivamente las oportunidades internacionales disponibles para su comunidad universitaria.

Un ejemplo concreto del impacto de estas alianzas es el convenio de doble titulación suscrito con Humanitas University de Italia para la Escuela Profesional de Enfermería. Durante el semestre 2025-II, 29 estudiantes de los campus Trujillo, Los Olivos y Piura viajaron a Italia para culminar sus estudios, experiencia que contó con una beca integral otorgada por la universidad italiana.

Esta experiencia tendrá continuidad durante el semestre 2026-II, con la movilidad prevista de 60 estudiantes de Enfermería a Humanitas University, quienes podrán continuar parte de su formación en Italia y acceder al doble título, de acuerdo con los requisitos establecidos, ampliando sus perspectivas académicas y profesionales en el ámbito internacional.

Con “UCV Global 2026: tu puente al mundo”, la UCV busca que la internacionalización se traduzca en experiencias y oportunidades concretas para sus estudiantes, conectándolos con instituciones de diferentes países y contribuyendo al desarrollo de competencias interculturales, académicas y profesionales necesarias para desenvolverse en un entorno global.