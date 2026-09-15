Grupo Santa Elena convierte las compras de Avinka en ayuda para familias de la Casa Ronald McDonald

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Grupo Santa Elena pone en marcha “Deditos que Donan”, una campaña solidaria que busca recaudar fondos para la Casa Ronald McDonald de Perú. Esta es la segunda campaña que la empresa desarrolla junto a la institución, luego de los resultados obtenidos con “Bandeja que Dona”, realizada a través de su marca Artisan. La iniciativa extiende ahora esta apuesta solidaria a Avinka, una de las principales marcas de su portafolio, y estará vigente hasta el 30 de septiembre. La campaña busca responder al compromiso de Grupo Santa Elena de contribuir frente a las brechas de alimentación y seguridad alimentaria al que hacen frente poblaciones vulnerables, así como su compromiso con la infancia.

Por la compra de unos Deditos de Pollo Jalapeño Avinka de 276 gr, se donará S/ 1 directamente a la Casa Ronald McDonald de Perú. Puedes encontrar los Deditos de Pollo Jalapeño de Avinka en supermercados, tiendas Avinka, Avinka Delivery y aplicativos de delivery en Lima Metropolitana.

La Casa Ronald McDonald de Perú brinda hospedaje, alimentación y acompañamiento a niños y familias que llegan desde distintas regiones del país para acceder a tratamientos médicos especializados, evitando que la distancia o la falta de recursos interrumpan su recuperación. Desde el 2025, Grupo Santa Elena mantiene una alianza corporativa con la institución, mediante la donación de proteína al hogar y programas de voluntariado.

“En Grupo Santa Elena creemos que nutrir con integridad va mucho más allá de nuestros productos: significa estar presentes en lo que de verdad importa para las familias peruanas”, señaló Camila Mariani, Sub Gerente de Marketing de la empresa.

Agregó que con “Deditos que Donan” buscan convertir cada compra en un gesto concreto de apoyo y fortalecer una alianza que va mucho más allá de una campaña.

Grupo Santa Elena es una empresa peruana del sector alimentos con más de 30 años de trayectoria. Su portafolio incluye Avinka, Artisan y 4Patas.