Más de 27 mil viviendas entregadas: BESCO reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible

BESCO celebra 27 años de trayectoria con la entrega de 27 mil departamentos, beneficiando a miles de familias en Perú y logrando un crecimiento del 7% en 2025. Fuente: envato.

BESCO celebra 27 años de trayectoria con la entrega de 27 mil departamentos, beneficiando a miles de familias en Perú y logrando un crecimiento del 7% en 2025. Fuente: envato.

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Entre los principales resultados reportados figura la entrega acumulada de 27.000 departamentos a lo largo de sus 27 años de trayectoria, en beneficio de miles de familias peruanas. Solo durante el 2025, la empresa entregó 1.922 departamentos y mantuvo 31 etapas activas, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

En ese contexto, el gerente general de BESCO, Mauricio Caballero, destacó la capacidad de adaptación de la compañía frente a un escenario desafiante. 'Durante el 2025 pusimos a prueba nuestra experiencia y capacidad de adaptación frente a un entorno complejo y cambiante. Este proceso nos llevó a reflexionar sobre cómo hacemos empresa y a reafirmar que la sostenibilidad debe integrarse de manera transversal en cada decisión y en la forma en que nos relacionamos con las personas y comunidades', sostuvo.

Liderazgo en el mercado

Asimismo, resaltó que uno de los principales hitos alcanzados fue el liderazgo consolidado de la empresa en vivienda social sostenible. Según detalló, BESCO lideró por quinto año consecutivo el ranking nacional de colocaciones de créditos MiVivienda Verde, al alcanzar 722 créditos otorgados durante el 2025.

El reporte también evidencia avances ambientales vinculados a iniciativas de economía circular y reducción de huella ambiental. Entre las principales acciones desarrolladas figuran la valorización de residuos y la reutilización de materiales como acero, drywall y residuos electrónicos, además de medidas de mitigación de emisiones en obra mediante la reutilización de aguas grises y la optimización del uso de cemento en plantas de concreto.

En el ámbito interno, BESCO reportó avances relacionados con cultura organizacional y bienestar laboral. El índice de satisfacción alcanzó el 89% entre el personal staff y el 88% en trabajadores de construcción civil. Además, la compañía participó por primera vez en la certificación Building Happiness by Buk, con un Net Happiness Score de 81,29%, resultado que la posicionó dentro de los 10 primeros lugares del ranking.

La empresa también resaltó el incremento de mujeres dentro del régimen general, quienes representan actualmente cerca del 50% del total de colaboradores. Asimismo, reafirmó el fortalecimiento de sus sistemas de ética y transparencia, al mantener por sexto año consecutivo la certificación antisoborno ISO 37001.