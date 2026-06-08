HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Resultados segunda vuelta en vivo: así va la pelea entre Keiko y Sánchez | Fuerte y Claro

Notas de Prensa

Más de 27 mil viviendas entregadas: BESCO reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible

La inmobiliaria lideró por quinto año consecutivo las colocaciones de créditos MiVivienda Verde y presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, donde destaca avances en gestión ambiental, bienestar laboral y acceso a viviendas sostenibles para miles de familias peruanas.

BESCO celebra 27 años de trayectoria con la entrega de 27 mil departamentos, beneficiando a miles de familias en Perú y logrando un crecimiento del 7% en 2025. Fuente: envato.
BESCO celebra 27 años de trayectoria con la entrega de 27 mil departamentos, beneficiando a miles de familias en Perú y logrando un crecimiento del 7% en 2025. Fuente: envato.
Escuchar
Resumen
Compartir

Entre los principales resultados reportados figura la entrega acumulada de 27.000 departamentos a lo largo de sus 27 años de trayectoria, en beneficio de miles de familias peruanas. Solo durante el 2025, la empresa entregó 1.922 departamentos y mantuvo 31 etapas activas, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

En ese contexto, el gerente general de BESCO, Mauricio Caballero, destacó la capacidad de adaptación de la compañía frente a un escenario desafiante. 'Durante el 2025 pusimos a prueba nuestra experiencia y capacidad de adaptación frente a un entorno complejo y cambiante. Este proceso nos llevó a reflexionar sobre cómo hacemos empresa y a reafirmar que la sostenibilidad debe integrarse de manera transversal en cada decisión y en la forma en que nos relacionamos con las personas y comunidades', sostuvo.

PUEDES VER: Estos son los nuevos beneficiarios del bono del buen pagador que brinda el Fondo MiVivienda para comprar una casa en Perú | Economía | La República

lr.pe

Liderazgo en el mercado

Asimismo, resaltó que uno de los principales hitos alcanzados fue el liderazgo consolidado de la empresa en vivienda social sostenible. Según detalló, BESCO lideró por quinto año consecutivo el ranking nacional de colocaciones de créditos MiVivienda Verde, al alcanzar 722 créditos otorgados durante el 2025.

El reporte también evidencia avances ambientales vinculados a iniciativas de economía circular y reducción de huella ambiental. Entre las principales acciones desarrolladas figuran la valorización de residuos y la reutilización de materiales como acero, drywall y residuos electrónicos, además de medidas de mitigación de emisiones en obra mediante la reutilización de aguas grises y la optimización del uso de cemento en plantas de concreto.

PUEDES VER: ¿Tienes un terreno? Conoce cómo acceder al bono de hasta S/32.100 para construir tu casa a través de MIVIVIENDA | Economía | La República

lr.pe

En el ámbito interno, BESCO reportó avances relacionados con cultura organizacional y bienestar laboral. El índice de satisfacción alcanzó el 89% entre el personal staff y el 88% en trabajadores de construcción civil. Además, la compañía participó por primera vez en la certificación Building Happiness by Buk, con un Net Happiness Score de 81,29%, resultado que la posicionó dentro de los 10 primeros lugares del ranking.

La empresa también resaltó el incremento de mujeres dentro del régimen general, quienes representan actualmente cerca del 50% del total de colaboradores. Asimismo, reafirmó el fortalecimiento de sus sistemas de ética y transparencia, al mantener por sexto año consecutivo la certificación antisoborno ISO 37001.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Indecopi multó a inmobiliarias con más de S/3 millones por infringir derechos de consumidores: ¿cómo evitar ser víctima?

Indecopi multó a inmobiliarias con más de S/3 millones por infringir derechos de consumidores: ¿cómo evitar ser víctima?

LEER MÁS
La demanda de expertos en construcción crece: priorizan habilidades digitales y gestión

La demanda de expertos en construcción crece: priorizan habilidades digitales y gestión

LEER MÁS
Ruido, polvo y residuos de obra: el 78% de denuncias ambientales apunta a edificaciones

Ruido, polvo y residuos de obra: el 78% de denuncias ambientales apunta a edificaciones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
OEA y JEE Lambayeque consolidan fiscalización para la segunda vuelta electoral este domingo 7 de junio

OEA y JEE Lambayeque consolidan fiscalización para la segunda vuelta electoral este domingo 7 de junio

LEER MÁS
Magia lanza su colecta 2026 “La magia de estar juntos” para apoyar a niños con cáncer en Perú

Magia lanza su colecta 2026 “La magia de estar juntos” para apoyar a niños con cáncer en Perú

LEER MÁS
Entel y KFC se unen para ofrecer beneficios exclusivos durante todo el año

Entel y KFC se unen para ofrecer beneficios exclusivos durante todo el año

LEER MÁS
Nuevas generaciones de diseñadores muestran su talento en SISE Fashion

Nuevas generaciones de diseñadores muestran su talento en SISE Fashion

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Notas de Prensa

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025