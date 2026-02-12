HOYSuscripcion LR Focus

Hackathon CIP Lima 2026: el MEF y la SENAJU participaron en la presentación de los 13 finalistas de la competencia que impulsa el desarrollo tecnológico de Chancay

Edwin Chavarri, decano del CIP Lima, lideró este evento y reafirmó el compromiso institucional de promover soluciones tecnológicas concretas, que fortalezcan el ecosistema empresarial que se implementará en Chancay.

Los equipos clasificados competirán por un premio y la oportunidad de presentar su proyecto en la Semana de la Ingeniería Nacional. Fuente: Difusión.
Los equipos clasificados competirán por un premio y la oportunidad de presentar su proyecto en la Semana de la Ingeniería Nacional. Fuente: Difusión.

El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) presentó a los 13 finalistas de la Hackathon CIP Lima 2026, con el reto de convertir a la Zona Económica Especial Privada de Chancay (ZEEP Chancay) en un hub ecotecnológico con inteligencia artificial. El evento de presentación se realizó el miércoles 11 de febrero y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) y directivos de la institución.

Edwin Chavarri, decano del CIP Lima, expresó que la hackathon constituye una herramienta de desarrollo productivo, concebida para acompañar uno de los procesos más relevantes que hoy vive el país en la zona norte de la región Lima. “Asumimos con responsabilidad nuestro rol como actor estratégico. No podemos quedarnos solo en diálogos o comunicados que no nos llevan a ningún lado, debemos impulsar acciones concretas que aporten al desarrollo del país”.

La inauguración contó con la participación de Henry Espinoza y Violeta Beas. Espinoza, director de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF, felicitó al CIP Lima por esta iniciativa y señaló que la principal fuente de crecimiento económico sostenible es la innovación. “Cuando este impulso se conecta con un proyecto concreto como una zona económica especial, el potencial de impacto es enorme”, añadió.

Violeta Beas, secretaria nacional de la SENAJU, destacó la importancia de promover espacios que potencien el talento, la innovación y la capacidad creativa de los jóvenes profesionales. “Desde la SENAJU celebramos que se impulsen estas acciones que permiten a los jóvenes aportar soluciones concretas al desarrollo del país. Este modelo merece replicarse a nivel regional y nacional”.

Asimismo, al celebrarse el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, se realizó un reconocimiento a destacadas profesionales en mérito a su sobresaliente trayectoria. Las homenajeadas fueron Ruth Manzanares, Sara Purca, Luz Román y Camila Oliden, cuya labor inspira a las nuevas generaciones de ingenieras y científicas.

Presentación de los finalistas

Durante la jornada, los miembros de la Comisión Organizadora de la hackathon expusieron los objetivos, alcances y metodología del certamen, destacando que la iniciativa busca desarrollar una solución tecnológica viable, con enfoque en inteligencia artificial, orientada a articular el ecosistema productivo de la futura ZEEP Chancay y su entorno logístico. De esta manera, se generará un impacto real y sostenible en el proceso de implementación de este nuevo polo estratégico.

Los trece equipos finalistas fueron presentados uno a uno, recibiendo el respaldo y el ánimo de las autoridades presentes. Los equipos clasificados son: AtlasCode, ChancAI, Chancay-Nova, ChancayÑam Team, Chancay Valley Team, Connect IA Chancay, CODEUNI, ElectroByte, Innovatech, Linked Horizon, Team Nova, The Chanzeers y Vigía Chancay.

Los equipos participarán en un programa de inmersión a cargo de Maker Lab, donde recibirán un marco metodológico y acompañamiento estratégico para estructurar sus propuestas, validar sus ideas y alinearlas con las necesidades reales del entorno productivo de la ZEEP Chancay. En esta etapa decisiva, competirán por un premio de S/ 25,000 y la oportunidad de presentar su proyecto durante la Semana de la Ingeniería Nacional, que organizará el CIP Lima en el mes de junio.

Con esta iniciativa, el CIP Lima reafirma su rol como actor técnico estratégico y apuesta por convertir a Chancay en un hub ecotecnológico de alcance continental.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

